أخبار الأهلي اليوم | إنتر يدخل سباق التعاقد مع نجم الراقي .. والثنائي المرشح لتعويض علي مجرشي وزكريا هوساوي

مع دخوله الفترة الحرة في عقده مع الأهلي، لا تزال الأطماع الإيطالية تلاحق لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، بعدما فشل رحيله للسيري آ في صيف 2025.

Getty/Goal

وبحسب موقع " FCInter1908" فإن كيسييه قد يعود للدوري الإيطالي بنهاية الموسم الجاري، إذ دخل إنتر في سباق مع يوفنتوس لضمه

تلك الرغبة تأتي في ظل احتمالية رحيل هنريك مخيتاريان عن النيراتزوري بنهاية الموسم الجاري، ورغم التعاقد مع بيتر سوتشيتش الصيف الماضي إلا أن مسؤولي النادي يرون أن الفريق لا يزال في حاجة لإضافات في وسط الملعب.