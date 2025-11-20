أخبار الانتقالات | مهاجم أتلتيكو مدريد يطلب الرحيل في يناير وتوني يُضحي بـ"راتب الأهلي" من أجل كأس العالم

كشف الإعلامي هتان النجار، عن مشكلة كبيرة قد تحدث داخل نادي الاتحاد، بعد التصريحات التي خرج بها المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الرياض.

أعرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن رغبته في التحدث باللغة العربية ليتمكن من إيصال رسائله بشكل أوضح للإعلام السعودي، مؤكدًا تقديره للتواصل المباشر والدقيق مع الجماهير والصحافة.

وأوضح كونسيساو خلال حديثه في المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء، أن اسمه ارتبط في الفترة الماضية بالعديد من الأخبار غير الدقيقة، مضيفًا: "سواء بقيت هنا شهرًا أو شهرين أو عشر سنوات.. ما سيصدر مني دائمًا هو الصراحة".

كما شدد المدرب البرتغالي على أنه لم يطلب مطلقًا تغيير أي لاعب في قائمة الفريق، نافياً وجود أي نقاش أو تواصل مع إدارة النادي حول هذا الموضوع، في رد مباشر على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الأخيرة.

وكانت تقارير قد تحدثت عن مطالبة كونسيساو بالتعاقد مع حارس محلي وعدم رغبته في استمرار الحارس الأجنبي الصربي بريدراج رايكوفيتش، ما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل الحارس.

لكن تصريحات كونسيساو الأخيرة جاءت لتحسم الجدل بشكل قاطع، مؤكدة استمرار رايكوفيتش مع الاتحاد، على الأقل في المرحلة الحالية، إلى حين ظهور مستجدات أخرى محتملة في هذا الملف.

وقال النجار خلال تصريحات عبر برنامج "نادينا": "تصريح كونسيساو بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة الرياض، أعتبره مؤشرًا خطيرًا جدًا داخل البيت الاتحاد، لا يوجد دخان دون نار".

وأضاف: "الأمر الأكثر أهمية أن المدرب كان واضحًا جدًا لو كنت أتحدث العربية، يعني أن الحوار لو كان مفتوحًا لكان أوضح العديد من الأمور".

وواصل: "ما قاله كونسيساو خطير لأنه خلال الفترة الماضية انتشرت أخبار تؤكد على أنه يرغب في التعاقد مع حارس مرمى محلي بهدف الاستفادة بالعناصر الأجنبية الثمانية داخل أرضية الملعب بعيدًا عن حراسة المرمى".

النجار أوضح: "للأمانة من خلال اتصالات أجريتها خلال الساعات الماضية من خارج الاتحاد، بما يتعلق بالتفاوض مع محمد العويس، وتأكدت بأنه كان هناك رغبة اتحادية بالتعاقد مع محمد العويس".

وتابع: "يمكن تقريبًا الشيء الوحيد الحاجز في المفاوضات، هو رغبة العويس في ضمان اللعب أساسيًا، وهذا الأمر متاح له في العلا أكثر من الاتحاد، ولا يمكن أن يقدم له ضمانات باللعب أساسيًا من جانب إدارة الاتحاد، ولكن تأكدت بأن هناك مفاوضات بالفعل معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة".