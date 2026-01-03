AFP
أخبار الانتقالات | مدرب جيرونا يرفض تير شتيجن وليفربول يحسم أولى صفقات شتاء 2026
ليفربول يحسم صفقة أوردونيز
أوضحت عدة صحف في الإكوادور أن نجم دفاع البلاد ولاعب كلوب بروج جويل أوردونيز قد حسم صفقة انتقاله إلى ليفربول في يناير 2026 وسيتم الإعلان عنها رسميًا في الأيام القادمة.
وأكدت "ديلي ميرور" الأنباء بخصوص اتفاق ليفربول وبروج بخصوص أوردونيز وذكرت أن الريدز سيدفع قرابة 50 مليون يورو لضم اللاعب الذي يحظى باهتمام من وست هام، مارسيليا، وإنتر.
انقسام في جيرونا بخصوص تير شتيجن
كشفت "سبورت" عن كواليس صفقة مارك أندريه تير شتيجن المحتملة من برشلونة إلى الجار جيرونا، وأوضحت أن هناك عديد الأمور التي لم تحسم بعد من أجل إتمام الصفقة بصفة رسمية.
وقال التقرير إن مدرب جيرونا ميشيل ليس متحمساً بخصوص ضم تير شتيجن، ويرى أن الأولوية يجب أن تكون لتدعيم عدة مراكز أخرى في صفوف الفريق في يناير، الرأي الذي يختلف معه المدير الرياضي للنادي الذي يضغط بقوة لإتمام استعارة النجم الألماني حتى نهاية الموسم، وإن كانت موافقة الأخير لم تصل بعد بحسب الصحيفة الكتالونية.
خيارات تشيلسي لخلافة ماريسكا
يتواصل بحث تشيلسي عن مدير فني لخلافة مديره الفني المغادر إنزو ماريسكا، والذي رحل في الساعات الماضية بسبب خلافات مع إدارة النادي.
ويتصدر مدرب ستراسبورج الذي تعود ملكيته إلى نفس ملاك تشيلسي ليام روسينيور قائمة الأسماء المرشحة لخلافة ماريسكا، الأمر الذي لن ينفيه الرجل في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للقاء فريقه المقبل بالدوري الفرنسي، ولكن رفض النفي أو التأكيد بشكل قاطع إذا كان سيتولى المهمة.
وتم استبعاد مدربين بارزين من القائمة مثل زين الدين زيدان ويورجن كلوب، وكذلك سيسك فابريجاس من كومو وروبرتو دي زيربي من مارسيليا في الساعات الماضية بحسب تقارير الإعلام الإنجليزي.
يونايتد يعود إلى باليبا
عاد مانشستر يونايتد لإحياء اهتمامه بمتوسط ميدان برايتون كارلوس باليبا بحسب "سكاي"، الكاميروني الذي رفض برايتون التفريط فيه رغم إغراءات يونايتد الصيف الفائت.
وقال التقرير إن يونايتد على الأرجح لن يتحرك في يناير وسينتظر لصيف 2026 لضم الكاميروني الذي يطلب برايتون مبلغًا في حدود 120 مليون يورو لبيعه.
يوفنتوس يستهدف جويدو
بعد طلب مدربه الجديد لوشيانو سباليتي تدعيم مركز لاعب خط الوسط، ذكرت "كورييري ديلا سيرا" أن يوفنتوس يستهدف جويدو رودريجيز من وست هام.
بطل العالم مع الأرجنتين في 2022 ينتهي عقده مع وست هام في يونيو المقبل، مع وجود شرط بالتمديد لعام إضافي، ولكن خرجت تقارير في إنجلترا تقول إن النادي لا يمانع رحيله في يناير.
إعلان