أخبار الانتقالات | مدرب جيرونا يرفض تير شتيجن وليفربول يحسم أولى صفقات شتاء 2026

أوضحت عدة صحف في الإكوادور أن نجم دفاع البلاد ولاعب كلوب بروج جويل أوردونيز قد حسم صفقة انتقاله إلى ليفربول في يناير 2026 وسيتم الإعلان عنها رسميًا في الأيام القادمة.

وأكدت "ديلي ميرور" الأنباء بخصوص اتفاق ليفربول وبروج بخصوص أوردونيز وذكرت أن الريدز سيدفع قرابة 50 مليون يورو لضم اللاعب الذي يحظى باهتمام من وست هام، مارسيليا، وإنتر.