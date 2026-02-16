Getty Images
أخبار الانتقالات | ليفربول يدخل سباق ديوماندي و"لويس دياز" يساعده والسعودية تطلب ماكتوميناي
ليفربول يدخل سباق ديوماندي
أصبح ليفربول أحدث المنضمين بخدمات جناح لايبزيج يان ديوماندي، وذلك بحسب "كريستيان فالك"، صحفي "بيلد"، الذي أشار أيضًا إلى اهتمام تشيلسي وبايرن ميونخ بالإيفواري.
وأشار "فابريزيو رومانو" إلى اهتمام بايرن ميونخ باللاعب بالفعل، ولكن بحسب "فالك"، لا يعد النادي الألماني الأكثر اهتمامًا لأنه يريد بديل للويس دياز في المقام الأول، وقيمة ديوماندي التي قد تصل إلى 100 مليون يورو ستجعله يتراجع.
كيم مرشح للمغادرة في بايرن
ذكر "إكريم كونور" أن كيم مين جاي، مدافع بايرن ميونخ ومنتخب كوريا الجنوبية، قد يغادر بايرن ميونخ الصيف القادم، وهو الذي يحظى باهتمام من قطبي ميلان ويوفنتوس وأندية إنجليزية بحسب التقارير.
واستبعد بايرن ميونخ كيم من مباراته الأسبوع الفائت، وإن برر مدربه فينست كومباني القرار بأنه لإراحة اللاعب بسبب ضغط المباريات ليس أكثر.
عرضان سعوديان لماكتوميناي
ذكر "نيكولا شيرا" أن نجم نابولي سكوت ماكتوميناي قد تلقى عرضين من الدوري السعودي والبريميرليج لضمه الصيف المقبل، وسط تقارير في إنجلترا عن اهتمام مانشستر يونايتد بإعادة لاعبه السابق.
وأوضح الصحفي الإيطالي أن لاعب خط الوسط في مفاوضات مع نابولي بالفعل من أجل تمديد عقده، وأن النادي الإيطالي يعرض عقدًا حتى 2030 ورفع الراتب، مع وجود بند لعام إضافي كذلك.
ليفربول مهتم بكيلي
ذكر "تيم توك" أن ليفربول مهتم بقلب دفاع يوفنتوس لويد كيلي، وذلك نقلًا عن الصحفي "ميركو دي ناتالي"، والذي ربطه أيضًا بتشيلسي وتوتنهام.
كيلي انضم إلى يوفنتوس الصيف الماضي مقابل قرابة 23 مليون يورو عقب إعارة لستة أشهر من نيوكاسل، بعد أن نجح الإنجليزي في التأقلم والتحول لأساسي في النادي الإيطالي.
