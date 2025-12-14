أخبار الانتقالات | ريال مدريد يستهدف ثنائي مانشستر يونايتد والسيتي .. وباريس يُريد أوباميكانو

Getty Images Sport
كلوب يحسم الجدل بشأن إمكانية تدريب ريال مدريد وليفربول
حسم الألماني يورجن كلوب الجدل المثار حول مستقبله التدريبي، في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بإمكانية تولي القيادة الفنية لكل من ليفربول وريال مدريد خلال الفترة المقبلة.
وأكد أوليفر مينتسلاف، المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول، أن كلوب لا يضع العودة إلى التدريب ضمن أولوياته في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المدرب الألماني أوضح موقفه بشكل قاطع.
وقال مينتسلاف، في تصريحات نقلتها صحيفة AS الإسبانية: "كلوب أوضح بجلاء أنه لا يرغب في العمل كمدير فني في هذه المرحلة".
وكان اسم كلوب قد تصدّر قائمة المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد، في ظل حالة عدم الاستقرار الفني، إلى جانب تداول اسمه في محيط ناديه السابق ليفربول، إلا أن هذه التصريحات وضعت حدًا للتكهنات، وأكدت ابتعاد المدرب الألماني عن العودة السريعة إلى مقاعد البدلاء.
وبذلك يغلق كلوب الباب مؤقتًا أمام تولي أي مشروع تدريبي جديد، مفضلًا الابتعاد عن الضغوط، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات في الملاعب الأوروبية.
ريال مدريد يُبدي اهتمامه بضم نجم مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول نادي ريال مدريد في دائرة المهتمين بالتعاقد مع البرتغالي ديوجو دالوت، ظهير مانشستر يونايتد، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب خلال الفترة الماضية.
ووفقًا لما أشار له موقع TeamTalk، فإن إدارة النادي الملكي تضع دالوت ضمن خياراتها المستقبلية لتدعيم الخط الخلفي، مع وجود نية للتحرك الرسمي من أجل ضمه خلال عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن إدارة مانشستر يونايتد، بقيادة مدير قطاع كرة القدم جيسون ويلكوكس، لا تُغلق الباب تمامًا أمام فكرة الاستغناء عن الظهير الدولي البرتغالي، حال وصول عرض مناسب يلبي طموحات النادي.
وأضاف المصدر ذاته أن اهتمام ريال مدريد بضم دالوت ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى فترة سابقة، رغم إتمام النادي الإسباني صفقة التعاقد مع الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد خلال سوق انتقالات صيف 2025.
ويمتاز دالوت بمرونته التكتيكية، حيث يستطيع شغل مركزي الظهير الأيمن والأيسر بنفس الكفاءة، ما جعله محط أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية الباحثة عن لاعبين متعددين الاستخدامات.
ولن يكون ريال مدريد المنافس الوحيد في سباق الظفر بخدمات دالوت، إذ يحظى اللاعب أيضًا باهتمام أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ، ما قد يشعل الصراع على توقيعه خلال الفترة المقبلة.
وتُقدّر القيمة السوقية للاعب بنحو 28 مليون يورو، بينما يمتد عقده مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2028، في وقت يبقى فيه مستقبله مفتوحًا على جميع الاحتمالات مع اقتراب فتح باب المفاوضات الجادة.
جلطة سراي يتحرك لضم ديفيد ألابا
كشفت تقارير صحفية عن تحركات جادة من أحد كبار أندية الدوري التركي لضم النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع النادي الملكي.
ويقترب عقد ألابا من نهايته مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديفينسا سنترال"، نقلًا عن مصادر إعلامية تركية، فإن نادي جلطة سراي يضع ألابا على رأس أولوياته لتدعيم الخط الخلفي في شهر يناير المقبل، بعدما اصطدمت محاولاته للتعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر بصعوبات كبيرة.
وأوضح التقرير أن إدارة ريال مدريد لا تُمانع فكرة رحيل المدافع النمساوي قبل نهاية عقده، حال تلقي عرض رسمي خلال الميركاتو الشتوي، دون انتظار نهاية الموسم.
وأضافت الصحيفة أن اللاعب نفسه منفتح على خيار مغادرة سانتياجو برنابيو في يناير، بحثًا عن دقائق لعب أكثر، تساعده على استعادة جاهزيته الفنية والبدنية، تمهيدًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
جيريمي دوكو يجذب اهتمام ريال مدريد
عاد النجم البلجيكي جيريمي دوكو (23 عامًا) ليكون لاعبًا مؤثرًا مع مانشستر سيتي بعد فترة شهدت تراجع دوره في الخط الهجومي، وهو ما جعل عدة أندية تتابع وضعه عن كثب، ومع ذلك، اختار دوكو الاستمرار في مشروع المدرب بيب جوارديولا، مؤكدًا أنه لاعب حاسم في تشكيلة الفريق.
وأوضحت تقارير صحفية، أبرزها Sports Illustrated، أن ريال مدريد استغل تلك المباراة لمراقبة اللاعب عن قرب، في خطوة تشير إلى اهتمام إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز بدوكو كخيار محتمل لتعزيز الهجوم الإسباني مستقبلًا.
ويرتبط دوكو بعقد مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2028، والنادي الإنجليزي ليس لديه نية للتخلي عن جناحه السريع والقادر على قلب موازين المباريات، فيما سيستمر ريال مدريد في متابعة اللاعب البلجيكي عن كثب، الذي عاد ليكون عنصرًا أساسيًا في خطة جوارديولا مع السيتيزنز.
منافسة بين تشيلسي واليونايتد لضم ساديكي
استهل اللاعب الكونغولي الشاب نوح ساديكي صاحب الـ20 عامًا رحلته في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مميز، بعد انتقاله من نادي يونيون سانت جيلواز مقابل نحو 20 مليون يورو، ليصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف ساندرلاند الذي لفت الأنظار هذا الموسم بأداء مثير.
وشارك ساديكي بالفعل في 15 مباراة هذا الموسم تحت قيادة المدرب ريجيس لو بريس، وقد نجح في التأقلم سريعًا مع أسلوب الفريق، ما جعله يبرز كلاعب قادر على صناعة الفارق في وسط الملعب، وأثار ذلك اهتمام كبار الأندية الإنجليزية.
ووفقًا لتقرير موقع Football Insider، فإن كلًا من تشيلسي ومانشستر يونايتد أبديا رغبة قوية في التعاقد مع ساديكي خلال الفترة المقبلة، نظرًا للإسهامات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع ساندرلاند حتى الآن.
ويتوقع أن يتجاوز سعر انتقاله أي عرض يُقدّم له، خاصة أن النادي دفع 20 مليون يورو فقط للحصول على خدماته، ما يجعل مستقبل اللاعب الشاب محل ترقب جماهيري واسع. ومن المرجح ألا تشهد سوق الانتقالات الشتوية أي تحركات، لكن الناديين الإنجليزيين قد يدخلان في مفاوضات جادة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
باريس سان جيرمان يزاحم ريال مدريد على أوباميكانو
يُعتبر الفرنسي دايوت أوباميكانو صاحب الـ27 عامًا واحدًا من أبرز المدافعين في العالم خلال السنوات الأخيرة، بفضل مستواه المميز مع منتخب فرنسا وأدائه القوي مع نادي بايرن ميونخ منذ انضمامه في 2021.
ويعيش اللاعب الفرنسي حاليًا مرحلة مفصلية في مسيرته، مع اقتراب انتهاء عقده في يونيو المقبل، ما جعله هدفًا للعديد من الأندية الكبرى.
وكشفت تقارير حصرية لموقع Footmercato.net أن ريال مدريد توصّل إلى اتفاق شفهي مع أوباميكانو، ما يتيح للنادي الإسباني إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر خلال الصيف القادم. ومع ذلك، يواصل بايرن ميونخ المفاوضات مع وكلاء اللاعب لمحاولة تجديد عقده وتأمين استمراره في الفريق.
حتى الآن، لم تلبِّ العروض المقدمة من بايرن ميونخ تطلعات أوباميكانو، حيث يسعى النادي الألماني لتقديم عرض محسن خلال الأشهر المقبلة.
وفي المقابل، يبدو أن ريال مدريد مستعد لتلبية متطلبات اللاعب المالية لضمان التعاقد معه.
كما أشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان دخل على الخط أيضًا، حيث تواصل مع أوباميكانو للتأكيد على جاهزيته لتقديم عقد مغرٍ، ما يمهّد لسباق ثلاثي محتدم بين ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على التعاقد مع المدافع الفرنسي المرغوب بشدة.
