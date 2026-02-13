getty
أخبار الانتقالات | نيوكاسل يقرر بيع فولتيمادي وكبار أوروبا يتصارعون على ستانكوفيتش
أصبح أليكساندر ستانكوفيتش، نجل الأسطورة الصربية ديان ولاعب بروج، هدفًا للعديد من كبار أوروبا مثل آرسنال، تشيلسي، مانشستر يونايتد، وغيرهم بحسب "فابريزيو رومانو" وعدة مصادر مطلعة.
ويملك إنتر بندًا يمنحه الأفضلية لإعادة لاعبه السابق الذي باعه الصيف الماضي للنادي البلجيكي، إذ ينص البند أن إنتر يحق له دفع 23 مليون يورو وضم اللاعب الصيف المقبل، و27 مليونًا في صيف 2027.
توتنهام يستهدف ثنائي أمريكا
ذكرت "صن" أن إدارة توتنهام تستهدف التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو مجددًا لقيادة الفريق فنيًا، ولا تمانع الانتظار للمدرب الأرجنتيني لما بعد كأس العالم التي يقود فيها المنظم الولايات المتحدة الأمريكية لحسم المفاوضات.
وفي سياق آخر، أوضح "تيم توك" أن توتنهام سيتحرك في الصيف المقبل من أجل ضم قائد ونجم منتخب أمريكا وميلان كريستيان بوليسيتش، والذي بحسب التقرير يرحب بالعودة لإنجلترا عقب تجربته السابقة في تشيلسي.
نيوكاسل يقرر التخلص من فولتيمادي
ذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن نيوكاسل قرر البحث عن مهاجم جديد في الصيف المقبل والتخلص من الألماني نيك فولتيمادي رغم ضمه الصيف الماضي فقط في أعلى صفقة شراء بتاريخ النادي.
وسجل فولتيمادي 7 أهداف وصنع هدفين مع الفريق حتى الآن، ولم يسجل في آخر 13 مباراة، وأشار التقرير إلى بحث نيوكاسل بقيادة مدربه إيدي هاو عن رأس حربة بمواصفات تشبه نجم الفريق السابق أليكساندر إيزاك.
ماجواير يقترب من التجديد
ذكر "تيم توك" أن هاري ماجواير مستعد لتخفيض راتبه الذي يقارب 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع من أجل البقاء وتمديد عقده مع مانشستر يونايتد.
وينتهي عقد ماجواير مع يونايتد بحلول يونيو المقبل، ويشير التقرير إلى وجود ترحيب من إدارة يونايتد ببقاء اللاعب إذا تم تخفيض راتبه بشكل كبير.
ستيرلينج إلى فينورد
أعلن فينورد الذي ينافس في الدوري الهولندي عن انتقال النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده مع تشيلسي مؤخرًا.
