أخبار الانتقالات | نيوكاسل يقرر بيع فولتيمادي وكبار أوروبا يتصارعون على ستانكوفيتش

أصبح أليكساندر ستانكوفيتش، نجل الأسطورة الصربية ديان ولاعب بروج، هدفًا للعديد من كبار أوروبا مثل آرسنال، تشيلسي، مانشستر يونايتد، وغيرهم بحسب "فابريزيو رومانو" وعدة مصادر مطلعة.

ويملك إنتر بندًا يمنحه الأفضلية لإعادة لاعبه السابق الذي باعه الصيف الماضي للنادي البلجيكي، إذ ينص البند أن إنتر يحق له دفع 23 مليون يورو وضم اللاعب الصيف المقبل، و27 مليونًا في صيف 2027.