أخبار الانتقالات | نيوكاسل يحدد بديل إيزاك وثنائي ينسحب من سباق التعاقد مع النجم السويدي

Getty Images Sportهيثم محمدأخبار الانتقالات | نيوكاسل يحدد بديل إيزاك وثنائي ينسحب من سباق التعاقد مع النجم السويديانتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليدوري روشن السعوديالدوري الألماني الدرجة الأولىالدوري الأسباني الدرجة الأولىالدوري الفرنسي الدرجة الأولىمانشستر سيتيآرسنالتشيلسيليفربولبايرن ميونختشافي سيمونزريال مدريدبرشلونةفرينكي دي يونجلوكاس فاسكيزأديمولا لوكمانرودريجو دي بولرودريجو جوستعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالمالموضوع يُستكمل بالأسفل