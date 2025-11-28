Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | ميلان يستهدف ضم نجم ريال مدريد وليفربول يؤجل قدوم لويس إنريكي
بايرن ميونخ يتحرك لمنع انتقال كين إلى برشلونة
تتحرّك إدارة بايرن ميونخ سريعًا لمنع برشلونة من الاقتراب من نجمها الإنجليزي هاري كين، في ظل وضعه ضمن الأسماء المرشحة لقيادة هجوم النادي الكتالوني حال رحيل روبرت ليفاندوفسكي في صيف 2026.
ورغم العروض المُحتملة، فإن كين لا يُبدي أي رغبة في الرحيل، حيث أكد في أكثر من مناسبة أنه يشعر بالاستقرار والسعادة مع أسرته في ميونخ، وأنه يرى مستقبله ممتدًا داخل الفريق البافاري.
ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فقد وضع مسؤولو بايرن خطة واضحة لضمان استمرار كين، إذ كشف ماكس إيبيرل، المدير الرياضي للنادي، عن نوايا الإدارة تجاه هداف الفريق.
وقال إيبيرل: "سنلتقي مع هاري كين في يناير 2026 لمناقشة مستقبله مع النادي"، مشيرًا إلى أن الهداف الإنجليزي يعيش حالة من الراحة والرضا في ميونخ، قبل أن يضيف: "لا أشعر بأي قلق بشأن رحيل هاري كين".
ويبقى مصير اللاعب مرهونًا بما ستسفر عنه الشهور المقبلة، خاصة في ظل اهتمام برشلونة بتدعيم خط الهجوم.
ويبلغ كين 32 عامًا، ويشغل مركز المهاجم الصريح، ويرتبط بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى يونيو 2027. ومنذ انضمامه للفريق البافاري، خاض 115 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 109 أهداف، وقدّم 29 تمريرة حاسمة.
ثنائي مانشستر يراقبان موقف فينيسيوس مع ريال مدريد
يترقّب ناديا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مستقبل الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، وسط مؤشرات متزايدة حول إمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
وكانت تقارير إسبانية قد كشفت سابقًا أن فينيسيوس أبلغ إدارة النادي الملكي بعدم نيّته تجديد عقده، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله، خاصة بعد التوتر الذي ظهر بينه وبين المدرب تشابي ألونسو عقب اعتراضه على استبداله في آخر كلاسيكو.
ووفقًا لموقع كوت أوفسايد، فقد بادرت إدارة مانشستر يونايتد بالتواصل مع ممثلي اللاعب لإبداء اهتمامها بضمّه، في حين يستعد مانشستر سيتي للدخول رسميًا في سباق التعاقد حال تأكد رحيل الجناح البرازيلي عن سانتياجو برنابيو.
ورغم تلك التحركات، لا يزال ريال مدريد حريصًا على بقاء فينيسيوس، لسببين رئيسيين: أولًا، تأثيره الفني الكبير ودوره المحوري في هجوم الفريق، وثانيًا، عدم السماح لأحد المنافسين الأوروبيين بخطف موهبة تُعد من أبرز عناصر الخط الهجومي في القارة.
ويبلغ فينيسيوس 25 عامًا، ويلعب في مركز الجناح الأيسر الهجومي، ويرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2027. وخاض مع الفريق الأول 340 مباراة في مختلف المسابقات، سجّل خلالها 111 هدفًا وقدّم 89 تمريرة حاسمة.
ميلان يبحث ضم براهيم دياز
عاد اسم المغربي براهيم دياز ليطفو مجددًا على سطح الميركاتو، بعدما أبدى نادي ميلان اهتمامًا حقيقيًا باستعادته إلى سان سيرو خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مستغلًا تراجع دوره داخل ريال مدريد هذا الموسم.
دياز، الذي يعاني من غياب الاستمرارية في تشكيل تشابي ألونسو، يرى أن الخروج المؤقت قد يكون الخيار الأنسب لاستعادة إيقاعه قبل صيف دولي مزدحم. وفي المقابل، يدرس ريال مدريد سيناريو الإعارة بما يضمن عدم فقدان السيطرة على مستقبل اللاعب.
وأكد موقع "fichajes" على أن الإدارة الرياضية في ميلان أعادت فتح قنوات التواصل مع ريال مدريد لبحث إمكانية ضم اللاعب في يناير. ويعتقد مسؤولو الروسونيري أن عودته ستمنح الفريق حلولًا فنية فورية بفضل قدرته على اللعب بين الخطوط وإحداث الفارق في العمق الهجومي.
وسبق أن ترك دياز انطباعًا قويًا في ميلان خلال فترته السابقة، وهو ما يدفع النادي الإيطالي للاعتقاد بأن إعادة ضمه ستعزز الإبداع في الثلث الأخير من الملعب.
وصول تشابي ألونسو هذا الموسم أعاد توزيع الأدوار الهجومية، مع منح الأفضلية للاعبين يمتلكون حضورًا بدنيًا أكبر أو يلتزمون بأدوار تكتيكية محددة، ما قلّص دقائق مشاركة دياز إلى ظهور متقطع لا يحقق له الاستمرارية المطلوبة.
من جانب اللاعب ومحيطه، تبقى الإعارة المسار الأكثر واقعية لاستعادة النسق، بينما ينتظر ريال مدريد وصول العرض الرسمي من ميلان لدراسته ضمن إطار يحافظ على خطط النادي لبقية الموسم.
ريال مدريد يجمد انتقال إندريك إلى ليون
كشف برنامج إل شيرينجيتو أن المفاوضات بين ريال مدريد وليون الفرنسي بشأن إعارة المهاجم البرازيلي الشاب إندريك لم تصل إلى أي اتفاق حتى الآن، في ظل تفضيل النادي الملكي التأنّي قبل اتخاذ قراره النهائي.
وبحسب التقرير، فإن إدارة ريال مدريد ترغب في الانتظار حتى 1 يناير لمراجعة وضع الفريق، خصوصًا أن النادي لا يريد التفريط في اللاعب إذا تعرض الخط الهجومي لأي إصابات خلال الفترة المقبلة.
إندريك، صاحب الـ19 عامًا، يعيش موسمًا صعبًا بسبب قلة مشاركاته، ما يدفعه للتفكير بجدية في الخروج على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي، على أمل استعادة مستواه واللعب دقائق أكثر.
ويُعتبر ليون الفرنسي الوجهة الأقرب للحصول على خدماته، بعد سلسلة من المحادثات التي أجراها النادي مع مسؤولي ريال مدريد خلال الأسابيع الماضية.
إدارة ليفربول رفضت طلب سلوت في الإبقاء على دياز الصيف الماضي
يعيش ليفربول واحدًا من أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، وسط سلسلة من النتائج الكارثية التي قادت الفريق إلى دوامة من الانتقادات والضغوط.
ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية نقلًا عن موقع كوت أوفسايد، فإن سلوت كان متمسكًا ببقاء الجناح الكولومبي لويس دياز خلال الصيف الماضي، معتبرًا إياه قطعة أساسية في مشروعه الفني.
لكن إدارة النادي كان لها رأي آخر، إذ رأت أن العرض المقدم من بايرن ميونخ يمثل فرصة مثالية من الناحية المالية، وهو ما دفع المدير الرياضي ريتشارد هيوز لاتخاذ قرار ببيع اللاعب، رغم رغبة سلوت في تجديد عقده والإبقاء عليه.
من جهته، يواصل دياز إثبات قيمته الكبيرة، إذ يقدم مستويات رائعة بقميص بايرن ميونخ؛ حيث خاض 18 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليؤكد أنه كان أحد أفضل عناصر ليفربول قبل رحيله.
إليوت يقترب من العودة إلى ليفربول
يقترب نادي ليفربول من استعادة لاعبه الإنجليزي هارفي إليوت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم أن اللاعب يقضي حالياً فترة إعارة مع أستون فيلا من المفترض أن تمتد حتى يونيو 2026، بينما يرتبط بعقد رسمي مع الريدز حتى صيف 2027.
وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية في تقرير لها أن ليفربول يدرس بشكل جدي إعادة إليوت في يناير، بعد أن فقد اللاعب موقعه في حسابات مدرب أستون فيلا، أوناي إيمري.
وكان إليوت قد غادر ليفربول في الصيف الماضي بحثاً عن دقائق لعب أكثر، إلا أن الأمور لم تمضِ كما كان يأمل، إذ لم يحصل على الفرصة المتوقعة مع الفيلانز.
وأشار التقرير إلى أن تصريحات إيمري جاءت لتزيد من احتمالات عودته، بعدما قال: "إليوت أحد لاعبينا، ونتمنى أن يكون قادرًا على مساعدتنا، وسنحدد مستقبله لاحقاً."
وينتظر ليفربول وضوح الصورة خلال الأسابيع المقبلة لاتخاذ القرار النهائي بشأن اللاعب، في ظل حاجة الفريق لتعزيز خياراته في منتصف الملعب خلال النصف الثاني من الموسم.
ويبلغ هارفي إليوت 22 عامًا، ويشغل مركز الوسط الهجومي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في ليفربول عام 2021، وشارك منذ ذلك الحين في 149 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 20 آخرين.
باريس سان جيرمان تبحث عن بديل لأشرف حكيمي
تتحرك إدارة باريس سان جيرمان بخطوات جادة نحو تدعيم الجبهة اليمنى خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل، في ظل اعتماد الفريق الكامل على المغربي أشرف حكيمي، ما تسبب في حالة من القلق الفني حال غياب اللاعب لسببٍ ما.
وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، فقد وجّه مسؤولو النادي أنظارهم إلى الدوري الإيطالي، حيث يبرز اسم الدولي التركي محمد زكي شيليك، لاعب نادي روما، كأحد الخيارات الرئيسية لتعزيز منظومة المدرب لويس إنريكي في مركز الظهير الأيمن.
وذكر موقع لو 10 سبور أن باريس بدأ متابعة وضعية المدافع التركي عن قرب، خصوصًا أن عقده مع روما ينتهي في يونيو المقبل، ما يجعل الصفقة أكثر سهولة من الناحية التفاوضية.
ويرى الجهاز الفني لباريس أن غياب بديل جاهز لحكيمي يُعد نقطة ضعف واضحة في الفريق، الأمر الذي دفع الإدارة للتحرك سريعًا للبحث عن ظهير يتمتع بخبرة وقدرات دفاعية وهجومية متوازنة، وهو ما يتوافر في شيليك وفق تقييمات النادي.
ورغم الاهتمام المتزايد من باريس سان جيرمان، تشير التقارير إلى أن اللاعب نفسه يشعر بالراحة في روما، ولا يُمانع فكرة تمديد عقده، خاصة بعد تحسّن مشاركاته مع الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.
وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل اللاعب، وما إذا كان باريس سان جيرمان سينجح في إقناعه بالانتقال إلى "حديقة الأمراء" خلال الميركاتو الشتوي.
ليفربول يستهدف إنريكي
قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ليفربول يدرس التعاقد مع لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، بسبب نتائجه المميزة مع الفريق الفرنسي.
وفي الوقت ذاته أشارت إلى أن فكرة جلبه لا تعني أنه سيأتي بدلًا من أرني سلوت الآن، بل يعتبر كهدف رئيسي للسنوات القادمة عندما يترك منصبه في باريس.
إعلان