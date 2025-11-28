أخبار الانتقالات | ميلان يستهدف ضم نجم ريال مدريد وليفربول يؤجل قدوم لويس إنريكي

تتحرّك إدارة بايرن ميونخ سريعًا لمنع برشلونة من الاقتراب من نجمها الإنجليزي هاري كين، في ظل وضعه ضمن الأسماء المرشحة لقيادة هجوم النادي الكتالوني حال رحيل روبرت ليفاندوفسكي في صيف 2026.

ورغم العروض المُحتملة، فإن كين لا يُبدي أي رغبة في الرحيل، حيث أكد في أكثر من مناسبة أنه يشعر بالاستقرار والسعادة مع أسرته في ميونخ، وأنه يرى مستقبله ممتدًا داخل الفريق البافاري.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فقد وضع مسؤولو بايرن خطة واضحة لضمان استمرار كين، إذ كشف ماكس إيبيرل، المدير الرياضي للنادي، عن نوايا الإدارة تجاه هداف الفريق.

وقال إيبيرل: "سنلتقي مع هاري كين في يناير 2026 لمناقشة مستقبله مع النادي"، مشيرًا إلى أن الهداف الإنجليزي يعيش حالة من الراحة والرضا في ميونخ، قبل أن يضيف: "لا أشعر بأي قلق بشأن رحيل هاري كين".

ويبقى مصير اللاعب مرهونًا بما ستسفر عنه الشهور المقبلة، خاصة في ظل اهتمام برشلونة بتدعيم خط الهجوم.

ويبلغ كين 32 عامًا، ويشغل مركز المهاجم الصريح، ويرتبط بعقد مع بايرن ميونخ يمتد حتى يونيو 2027. ومنذ انضمامه للفريق البافاري، خاض 115 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 109 أهداف، وقدّم 29 تمريرة حاسمة.