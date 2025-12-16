Getty
أخبار الانتقالات | ميلان يُعزز محاولاته لضم مهاجم وست هام، ونادٍ جديد في سباق جيهي!
مانشستر يونايتد يحسم موقف ماينو
أثار جوردان ماينو-هايمز، الأخ غير الشقيق للاعب مانشستر يونايتد كوبي ماينو، جدلاً واسعاً بعد ظهوره في مدرجات ملعب أولد ترافورد مرتديًا قميصًا كتب عليه: "Free Kobbie Mainoo" خلال تعادل الفريق المثير 4-4 أمام بورنموث، في رسالة واضحة لمدرب الفريق روبن أموريم الذي يواصل استبعاده من التشكيلة الأساسية.
ماينو لم يبدأ أي مباراة في الدوري هذا الموسم، رغم أنه حظي بتصفيق جماهيري كبير عند دخوله كبديل. لكن تصرف شقيقه أثار موجة انتقادات من جماهير يونايتد، واعتبره كثيرون تصرفًا استفزازيًا قد يزيد التوتر بين اللاعب ومدربه، خصوصاً في ظل رغبة اللاعب بالرحيل على سبيل الإعارة في يناير بسبب قلة مشاركاته.
الحادث قد يُوصف بالتطور الملفت في ملف اللاعب مع ناديه، إذ يُظهر إصرار ماينو ومحيطه على الرحيل خاصة في ظل وجود عروض عديدة من تشيلسي وبرشلونة ونابولي واهتمام ريال مدريد.
من جانب آخر، أفادت صحيفة The Guardian أن النادي الإنجليزي ليس لديه أي نية لبيع اللاعب في يناير.
وأوضحت أن إدارة الشياطين الحمر ترفض التخلي نهائيًا عن ماينو لأنها واثقة من إمكانياته على المدى الطويل، وترى أنه أحد خريجي أكاديمية النادي الذين ما زال لديهم قدرات كبيرة يمكن تطويرها.
وبينما لم يُستبعد خيار الإعارة المؤقتة، فإن مانشستر يونايتد لا يرغب في اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل اللاعب وسط الموسم، محافظاً بذلك على حقه في استثمار موهبة اللاعب الشابة على المدى الطويل.
مانشستر سيتي ينضم لسباق الفوز بخدمات جيهي
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نجم كريستال بالاس والمنتخب الإنجليزي مارك جيهي دخل ضمن قائمة اهتمامات مانشستر سيتي لتدعيم خط الدفاع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي عقد جيهي مع كريستال بالاس بنهاية موسم 2025-2026، ما يجعله مؤهلاً للرحيل مجاناً عن ملعب سيلهرست بارك، وهو ما شجع أندية كبرى على مراقبته عن قرب.
وبحسب التقرير، فإن ليفربول يشارك مانشستر سيتي في الاهتمام بالمدافع البالغ من العمر 25 عاماً، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع ناديه ومنتخب إنجلترا، ليصبح أحد أبرز الأسماء المرشحة لتعزيز دفاعات كبار البريميرليغ في الصيف المقبل.
تومياسو يقترب من العودة للعب
ذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن المدافع الياباني تاكيهيرو تومياسو، لاعب أرسنال السابق، توصل إلى اتفاق شفهي للانضمام إلى نادي أياكس الهولندي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.
وأضاف رومانو أن اللاعب، الذي عانى من الإصابات المتكررة خلال فترته في الدوري الإنجليزي، سيخضع للفحوصات الطبية يوم الثلاثاء مع النادي الهولندي، على أن يوقع العقد رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة في حال اجتيازه الاختبارات بنجاح.
ويمثل هذا الانتقال فرصة جديدة لتومياسو لاستعادة مستواه بعد فترة صعبة مع أرسنال، خاصة مع حاجة أياكس لتعزيز خط دفاعه في النصف الثاني من الموسم.
ميلان يُعزز محاولاته لضم مهاجم وست هام
أفادت شبكة سكاي سبورت أن نادي ميلان يسعى لتعزيز خط هجومه بلاعب صريح في مركز "رقم 9"، وقد وضع أنظاره على المهاجم الألماني فولكروج من وست هام مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية.
ويأتي اهتمام الروسونيري في وقت يمر فيه الفريق الإيطالي بتحول تكتيكي تحت قيادة المدرب ماسيميليانو أليجري، حيث يسعى النادي لإيجاد حل لمشكلة التذبذب الهجومي التي يعاني منها الفريق، رغم فترة اللاعب الصعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقاً للتقارير الإيطالية، فإن المدير الرياضي للنادي إيجلي تارّي يقود المفاوضات بشكل شخصي، ويعتبر الضم المحتمل لفولكروج خطوة لتعزيز خيارات الهجوم قبل النصف الثاني من الموسم.
بايرن ميونخ يقتحم سباق الفوز بتوقيع موهوب بولندا
شهد سباق التعاقد مع أحد أبرز المواهب الأوروبية الشابة تصاعداً ملحوظاً، حيث دخل نادي بايرن ميونخ رسمياً المنافسة على جناح ياجيلونيا بياويستوك البولندي أوسكار بيتوشيفسكي.
وأرسل النادي البافاري كشافيه لمتابعة اللاعب عن قرب خلال المباريات الأخيرة، استعداداً للتنافس مع أندية كبيرة مثل برشلونة، أرسنال ومانشستر سيتي على التوقيع معه.
ويتوقع أن تكون قيمة الصفقة قياسية بالنسبة للاعبين البولنديين، في حال إتمامها، لتصبح أحد أكبر الصفقات في تاريخ الانتقالات في بولندا، في ظل الأداء المميز الذي يقدمه بيتوشيفسكي مع فريقه الصاعد.
تياجو سيلفا يُقرر العودة إلى أوروبا
قرر المدافع المخضرم تياجو سيلفا مغادرة نادي فلومينينسي والبحث عن فصل جديد في مسيرته الاحترافية، ليصبح لاعبًا حرًا ابتداءً من يناير المقبل، وفق ما أفادت به شبكة جيه جلوبو البرازيلية.
ويأتي هذا القرار قبل انطلاق كأس العالم 2026، حيث يسعى اللاعب المخضرم للعودة إلى الدوريات الأوروبية ومواصلة مسيرته في القارة العجوز، وذلك للبقاء بالقرب من عائلته القاطنة في لندن.
المفاوضات مستمرة حالياً، مع ترقب لمعرفة النادي الأوروبي الذي سيضم قائد المنتخب البرازيلي السابق ويتيح له مواصلة التألق قبل المونديال القادم، علمًا أن المصادر الصحفية تحدثت في الأسابيع الماضية عن اهتمام ناديه السابق، ميلان، بضمه.
