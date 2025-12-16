أخبار الانتقالات | ميلان يُعزز محاولاته لضم مهاجم وست هام، ونادٍ جديد في سباق جيهي!

أثار جوردان ماينو-هايمز، الأخ غير الشقيق للاعب مانشستر يونايتد كوبي ماينو، جدلاً واسعاً بعد ظهوره في مدرجات ملعب أولد ترافورد مرتديًا قميصًا كتب عليه: "Free Kobbie Mainoo" خلال تعادل الفريق المثير 4-4 أمام بورنموث، في رسالة واضحة لمدرب الفريق روبن أموريم الذي يواصل استبعاده من التشكيلة الأساسية.

ماينو لم يبدأ أي مباراة في الدوري هذا الموسم، رغم أنه حظي بتصفيق جماهيري كبير عند دخوله كبديل. لكن تصرف شقيقه أثار موجة انتقادات من جماهير يونايتد، واعتبره كثيرون تصرفًا استفزازيًا قد يزيد التوتر بين اللاعب ومدربه، خصوصاً في ظل رغبة اللاعب بالرحيل على سبيل الإعارة في يناير بسبب قلة مشاركاته.

الحادث قد يُوصف بالتطور الملفت في ملف اللاعب مع ناديه، إذ يُظهر إصرار ماينو ومحيطه على الرحيل خاصة في ظل وجود عروض عديدة من تشيلسي وبرشلونة ونابولي واهتمام ريال مدريد.

من جانب آخر، أفادت صحيفة The Guardian أن النادي الإنجليزي ليس لديه أي نية لبيع اللاعب في يناير.

وأوضحت أن إدارة الشياطين الحمر ترفض التخلي نهائيًا عن ماينو لأنها واثقة من إمكانياته على المدى الطويل، وترى أنه أحد خريجي أكاديمية النادي الذين ما زال لديهم قدرات كبيرة يمكن تطويرها.

وبينما لم يُستبعد خيار الإعارة المؤقتة، فإن مانشستر يونايتد لا يرغب في اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل اللاعب وسط الموسم، محافظاً بذلك على حقه في استثمار موهبة اللاعب الشابة على المدى الطويل.