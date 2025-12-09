أخبار الانتقالات | ليفربول يوجه أنظاره نحو نجم أتالانتا، ومنافسة إنجليزية إسبانية على أيوب بوعدي

كشف تقرير من صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن المدير الرياضي لنادي نابولي، جيوفاني مانا، جعل لاعب مانشستر يونايتد كوبي ماينو هدفه الأول في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبسبب القيود المالية، سيقتصر بطل إيطاليا على صفقات الإعارة خلال يناير، وهو ما يُعد خيارًا مناسبًا لجميع الأطراف؛ إذ سيحصل نابولي على لاعب وسط نشيط وعالي الجودة لتعويض الغيابات، بينما سيحظى ماينو بفرصة للعب دقائق مضمونة في منظومة تعتمد على الكثافة والضغط العالي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب منح بالفعل "الضوء الأخضر" للانتقال، بعد أن أغراه احتمال اللعب مجددًا إلى جانب زميله السابق سكوت مكتوميناي والنجم البلجيكي روميلو لوكاكو، اللذين استعادا مستوياتهما تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

المفاوضات جارية حاليًا، ويأمل نابولي في حسم الصفقة خلال "أسبوعين" لضمان جاهزية ماينو فور فتح سوق الانتقالات. العلاقة الجيدة بين الناديين بعد صفقة مكتوميناي قد تُسهم في تسريع الاتفاق.