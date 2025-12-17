AFP
أخبار الانتقالات | نيمار يحسم مستقبله مع سانتوس، وليدز يونايتد يخطف موهوب ليفربول مجانًا
نيمار يُجدد عقده مع سانتوس
أكدت تقارير صحفية برازيلية أن النجم نيمار جونيور توصل إلى اتفاق مبدئي مع نادي سانتوس لتمديد عقده حتى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عاد إلى فريقه الأم في يناير الماضي بعد فترة مليئة بالإصابات مع الهلال السعودي، وساهم في بقاء سانتوس ضمن أندية الدوري الممتاز، ما دفع إدارة النادي إلى التحرك لتمديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري، بحسب شبكة ESPN.
رغم اهتمام عدة أندية بخدماته، من بينها إنتر ميامي الذي يضم زميله السابق ليونيل ميسي، فإن نيمار فضّل الاستمرار في سانتوس على الأقل حتى المونديال. ومن المتوقع أن يوقع عقدًا جديدًا قصير الأمد يمتد لستة أشهر إضافية.
وسجّل نيمار 12 هدفًا وصنع 6 في 30 مباراة منذ عودته، لكنه سيخضع قريبًا لعملية جراحية في الركبة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.
ويأمل نيمار في استعادة لياقته سريعًا من أجل العودة إلى منتخب البرازيل والمشاركة في كأس العالم المقبلة، التي يعتبرها “المهمة الأخيرة” في مسيرته الدولية.
مانشستر يونايتد ينافس تشيلسي وتوتنهام على ضم نجم لانس
أفادت تقارير من موقع TEAMtalk أن نادي مانشستر يونايتد يخطط للتحرك من أجل التعاقد مع لاعب وسط لانس الفرنسي ومنتخب مالي مامادو سانجاري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكنه سيواجه منافسة قوية من تشيلسي وتوتنهام هوتسبير وعدة أندية أخرى في الدوري الإنجليزي.
ويُعد سانجاري (23 عامًا) أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الفرنسي، حيث قدّم أداءً لافتًا هذا الموسم مع لانس، الذي يتصدر جدول الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان. وشارك اللاعب في 15 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.
ويعتبر سانجاري من الخيارات التي يراها مسؤولو مانشستر يونايتد مناسبة من حيث القيمة والسعر مقارنة بغيره من لاعبي الوسط المستهدفين مثل آدم وارتون، وإليوت أندرسون، وكارلو باليبا.
اللاعب المالي انضم إلى لانس الصيف الماضي قادمًا من رابيد فيينا مقابل 8 ملايين يورو، ومن المتوقع أن تتسارع المفاوضات بشأنه بعد مشاركته في كأس أمم إفريقيا 2025 مع منتخب مالي، حيث تتطلع عدة أندية إلى ضمه قبل نهاية الموسم.
ليدز يونايتد يخطف موهبة ليفربول مجانًا
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي ليدز يونايتد نجح في التوصل إلى اتفاق لضم المهاجم الشاب كاي مورال البالغ من العمر 15 عامًا، بعد رحيله عن ليفربول.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قرر فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي الإنجليزي، بعدما شعر بأن فرصه في الوصول إلى الفريق الأول ستكون أفضل في ليدز مقارنة بليفربول، الذي يضم مجموعة كبيرة من المواهب في مراكزه الهجومية.
وبذلك يخسر ليفربول واحدة من أبرز مواهبه الواعدة دون أي مقابل، في صفقة جديدة تثير الجدل حول صعوبة حصول اللاعبين الشباب على فرص حقيقية في الأندية الكبرى داخل البريميرليج.
مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع سيمينيو
أكدت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد أصبح بقوة في سباق التعاقد مع مهاجم بورنموث الغاني أنطوان سيمينيو، الذي يتضمن عقده شرطًا جزائيًا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني (87.3 مليون دولار) يمكن تفعيله اعتبارًا من 1 يناير المقبل.
وترى إدارة الشياطين الحمر أن فرصة ضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا تستحق الدراسة الجادة، خصوصًا مع اقتراب الثنائي أماد ديالو وبرايان مبيومو من الانضمام إلى منتخبيهما للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2025، ما سيؤدي إلى نقص في الخيارات الهجومية المتاحة للمدرب روبن أموريم خلال تلك الفترة.
ويقدم سيمينيو موسمًا مميزًا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي، حيث جذب أنظار عدد من الأندية الكبرى بفضل قوته البدنية وسرعته وقدرته على اللعب في مراكز هجومية متعددة.
يوفنتوس يستهدف نجم مارسيليا ويعرض صفقة تبادلية
يواجه النجم الإنجليزي ميسون جرينوود احتمال فقدان أحد أهم زملائه في مارسيليا، بعد أن كشفت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن نادي يوفنتوس يستعد لتقديم عرض رسمي للتعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي بيير-إميل هويبيرج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويُعد هويبيرج، الذي انضم إلى مارسيليا في صيف 2024 قادمًا من توتنهام، أحد أبرز عناصر المدرب روبرتو دي زيربي، حيث لعب دور القلب النابض في وسط الملعب وساهم في تألق جرينوود الهجومي، خاصة بعد تمريرته الحاسمة في الفوز الأخير على موناكو.
ويرى المدرب الجديد ليوفنتوس لوتشيانو سباليتي أن هويبيرج هو القطعة المفقودة في خط وسطه، إذ يفضل لاعبًا يمتلك مزيجًا من القوة البدنية والقيادة التكتيكية لقيادة الفريق في النصف الثاني من الموسم.
رحيل الدنماركي سيكون ضربة قوية لمارسيليا الساعي لاحتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يعتبره دي زيربي أحد ركائز الفريق ونائبه في القيادة.
من جانب آخر، يبحث يوفنتوس عن حلول مالية مبتكرة لإتمام الصفقة، بما في ذلك إمكانية مبادلة هويبيرج بمانويل لوكاتيلي، رغم أن النادي الفرنسي يرفض التفريط في لاعبه قبل نهاية الموسم.
إعلان