أخبار الانتقالات | جديد مفاوضات ميلان ومينيان، وموقف مفاجئ من مانشستر يونايتد بشأن "هدف" برشلونة وريال مدريد

ذكرت صحيفة ميترو البريطانية أن مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، سيحاول منع كوبّي ماينو من مغادرة أولد ترافورد على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

ووفقاً للتقرير، فإن ماينو يسعى للرحيل بعد معاناته من قلة المشاركة هذا الموسم تحت قيادة أموريم، لكن إدارة يونايتد ترفض السماح له بالمغادرة، خاصة في ظل صعوبة التعاقد مع أي لاعب وسط جديد خلال منتصف الموسم.

المصادر الصحفية تتحدث منذ أسابيع عن اقتراب نابولي من ضم اللاعب وعن ترحيب النادي الإنجليزي بالأمر، لكن هذا التغيير المفاجئ سيضع فريق أنتونيو كونتي في ورطة، حيث سيضطر للبحث عن خيار آخر لدعم خط وسطه.

من جانب آخر أفاد موقع Defensa Central الإسباني أن نادي برشلونة يُخطط للتحرك من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكر الموقع أن إدارة البلوجرانا تسعى إلى إغراء ماينو بالرحيل عن أولد ترافورد، في إطار خطتها لتعزيز خط الوسط، خاصة بعد محاولته السابقة لمغادرة النادي الإنجليزي في الصيف الماضي والتي قوبلت بالرفض.

وأشارت التقارير إلى أن المنافسة على ضم اللاعب الشاب ستكون قوية، إذ يراقب ريال مدريد الوضع عن قرب تمهيداً للدخول في الصراع على أحد أبرز المواهب الإنجليزية الصاعدة.