أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد ينقض على خلاف فالفيردي في ريال مدريد .. ومانويل نوير يثير الشكوك حول اعتزاله

قبل كل سوق انتقالات في السنوات الأخيرة، لا بد من الحديث عن النرويجي أليكساندر سورلوث؛ مهاجم أتلتيكو مدريد.

في صيف 2025، ارتبط اسم اللاعب بناديي الهلال السعودي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فهل يمكن أن يرحل في يناير 2026؟

في هذا الشأن، أوضح دييجو سيميوني؛ المدير الفني للفريق المدريدي في تصريحاته للصحفيين: "سورلوث مهم جدًا بالنسبة لنا، لديه ما لا يقدمه أي لاعب آخر، نحن بحاجة إليه وهو في هذا المستوى، وأعتقد أنه سعيد أيضًا معنا".