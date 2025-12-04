Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | باريس يراقب راشفورد وبرشلونة يتسوق من مانشستر يونايتد و"الحارس المنبوذ" يريد مغادرة إنجلترا
تشيلسي يتصدر سباق لوكيبا
يتصدر نادي تشيلسي الإنجليزي سباق التعاقد مع كاستيو لوكيبا مدافع نادي لايبزيج الألماني، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
موقع "كوت أوفسايد" قال إن الأندية المهتمة باللاعب هي مانشستر يونايتد ونيوكاسل وليفربول بالإضافة إلى البلوز، مع وجود بند جزائي في عقده بقيمة 90 مليون يورو.
وأشار الموقع إلى أن لايبزيج لا يمانع التخلي عنه مقابل 60 مليونًا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، كما أن الشرط الجزائي ستنخفض قيمته إلى 80 مليونًا في الصيف المقبل، مما يجعل الأمور أكثر سهولة على البلوز أو لأي طرف آخر.
فيكاريو يريد الرحيل
كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" عن رغبة الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو في الرحيل عن الدوري الإنجليزي، بسبب عدم شعوره بالراحة خلال الفترة الماضية.
اللاعب تعرض لانتقادات عنيفة في الفترة الأخيرة وصافرات استهجان من جماهير فريقه بعد مباراة فولهام الأخيرة، مما جعل صاحب الـ29 سنة يريد مغادرة النادي اللندني.
وأوضحت الصحيفة أن نادي إنتر الإيطالي برز كأحد كبار المهتمين بالتعاقد مع اللاعب، وهي خطوة يرحب بها فيكاريو للهروب من الأجواء الحالية بعدما أصبح منبوذًا داخل ناديه.
باريس يراقب راشفورد
يضغط المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بكامل قوته، من أجل الانتقال إلى برشلونة بشكل دائم خلال الصيف، وسط اهتمام قوي من باريس سان جيرمان بضمه.
موقع "فوتبول إنسايدر" قال إن اللاعب لن يرتدي قميص مانشستر يونايتد مرة أخرى، ويعتبر الانضمام إلى برشلونة كأولوية واضحة له دون وجود أي شك.
ومع ذلك، يتابع باريس سان جيرمان البداية الجيدة للاعب مع برشلونة، طمحًا في محاولة التعاقد معه لو لم يتمكن النادي الكتالوني من ضمه بشكل نهائي.
رسالة حاسمة من نيمار
كشف النجم البرازيلي نيمار عن موقفه من التوقيع على عقد جديد مع سانتوس، وسط التكهنات المستمرة حول مستقبله بعد انتهاء عقده الحالي مع النادي.
وقال نيمار في تصريحات لشبكة "أمازون برايم" بعد تسجيله هاتريك أمام جوفنتود بعد الانتصار بثلاثية نظيفة:"سانتوس هو أولويتي دائمًا".
برشلونة يحاول خطف موهبة مانشستر
كثف نادي برشلونة الإسباني محاولاته من أجل التعاقد مع موهبة مانشستر يونايتد "جيه جيه جابرييل"، والذي يبلغ من العمر 15 سنة فقط، ويعتبر من أفضل المواهب الشابة في أوروبا.
الصحفي "صامويل لوكهورست" قال إن النادي الكتالوني كثف محاولاته لإقناع اللاعب الشاب بالانضمام لصفوفه خلال الأيام القليلة الماضية، في الوقت الذي يحاول فيه مانشستر التفاوض معه على عقد جديد.
القصة الحقيقية وراء صفقة النصر ورونالدو
أوفى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الأسبق بوعده، وخرج وكشف عن القصة الحقيقية، وراء انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف العالمي، خلال شتاء 2023.
مسلي آل معمر نجح في التوقيع مع رونالدو في ديسمبر 2022 لينضم للنصر بداية من يناير 2023، في صفقة تاريخية، تحدث عنها العالم كله وقتها.
وفجر رئيس النصر الأسبق العديد من المفاجآت حول كواليس التعاقد التاريخي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن رحلة المفاوضات امتدت لما يقارب ستة أشهر قبل أن تُحسم الصفقة في ديسمبر 2022.
وأكد آل معمر خلال ظهوره في برنامج "في المرمى" أن الشرارة الأولى جاءت من اقتراح الأمير خالد بن فهد، الذي طالب النادي بمحاولة ضم رونالدو بعد غيابه عن معسكر مانشستر يونايتد الإعدادي في يوليو 2022.
وأضاف: "استفسرت وقتها وقيل لي إن رونالدو سبق أن رفض عرضًا من النادي، لكن محمد الخريجي أبلغني أنه سيحاول فتح خط تواصل مع وكيله السابق جورج مينديش".
وكشف آل معمر أنه سافر رفقة الخريجي إلى مانشستر على أمل لقاء اللاعب، إلا أن ذلك لم يتم، ومع تزايد التوتر بين رونالدو ومدربه السابق إريك تين هاج، تحولت البوصلة نحو لشبونة، حيث نجحا في الوصول إلى النجم البرتغالي عبر أحد أفراد عائلته، وذلك بدعم مباشر ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وتابع: "التقينا رونالدو في منزله بالبرتغال، ثم اجتمعنا به مجددًا في قطر، وخلال تلك اللقاءات، تحدث مباشرة مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأكد من حجم المشروع الرياضي والتنموّي في السعودية، وهو ما جعله يقتنع تمامًا بالخطوة".
وأشار رئيس النصر الأسبق إلى أن الصفقة شهدت حضور سعد اللذيذ؛ نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي السابق و"مهندس" ثورة التعاقدات، في يومها الأخير، موضحًا أن رونالدو وقّع عقدين في آن واحد: الأول مع نادي النصر، والثاني مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
إعلان