أخبار الانتقالات | باريس يراقب راشفورد وبرشلونة يتسوق من مانشستر يونايتد و"الحارس المنبوذ" يريد مغادرة إنجلترا

يتصدر نادي تشيلسي الإنجليزي سباق التعاقد مع كاستيو لوكيبا مدافع نادي لايبزيج الألماني، تمهيدًا لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

موقع "كوت أوفسايد" قال إن الأندية المهتمة باللاعب هي مانشستر يونايتد ونيوكاسل وليفربول بالإضافة إلى البلوز، مع وجود بند جزائي في عقده بقيمة 90 مليون يورو.

وأشار الموقع إلى أن لايبزيج لا يمانع التخلي عنه مقابل 60 مليونًا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، كما أن الشرط الجزائي ستنخفض قيمته إلى 80 مليونًا في الصيف المقبل، مما يجعل الأمور أكثر سهولة على البلوز أو لأي طرف آخر.