أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يجهز 90 مليونًا لضم نجم نيوكاسل وتشيلسي يستهدف نونيز

أكد جيورجيو كيليني، الإداري الحالي في يوفنتوس ونجم الفريق السابق، أن ناديه يخطط لبقاء مدربه لوشيانو سباليتي في الموسم المقبل، وذلك في تصريحات على هامش التعادل 3-3 مع روما الأحد لحساب الدوري الإيطالي.

وفي سياق متصل، أوضح "نيكولا شيرا" أن يوفنتوس سيبدأ التخطيط مع سباليتي في الأسابيع المقبلة للموسم القادم من حيث الانتقالات والإعداد، وسيعرض عقدًا جديدًا على المدرب الإيطالي حتى 2028.

