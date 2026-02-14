Getty
أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يستهدف ثنائي برازيلي وبرشلونة يقدم طلبًا ليونايتد بخصوص راشفورد
برشلونة يطلب إعادة التفاوض على سعر راشفورد
ذكرت "إكسبريس" أن برشلونة تقدم بطلب إلى نظيره مانشستر يونايتد بخصوص الشرط الجزائي المتعلق بضم ماركوس راشفورد نهائيًا في الصيف المقبل.
وبحسب التقرير، يحاول برشلونة تقليل قيمة الشرط الجزائي الذي يملك خيار تفعيله، والذي تبلغ قيمته في حدود 25 مليون جنيه استرليني من أجل ضم اللاعب نهائيًا.
سلوت يكشف جديد مفاوضات كوناتي
أوضح أرني سلوت، مدرب ليفربول، بأن ناديه في مفاوضات مستمرة بعد ولم تحسم مع إبراهيما كوناتي بخصوص عقد جديد، وذلك في المؤتمر الصحفي للقاء برايتون في كأس الاتحاد.
وينتهي عقد قلب الدفاع الفرنسي مع الريدز في يونيو المقبل، وتم ربطه باهتمام متزايد من ريال مدريد وبايرن ميونخ في الأسابيع الفائتة.
أرتيتا يتحسر على إعارة نوانيري
تحسر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا على سماحه بخروج إيثان نوانيري مُعارًا في انتقالات يناير إلى مارسيليا، وذلك عقب إصابة الثنائي ميكيل ميرينو وكاي هافيرتس وغيابهما لعدة أسابيع.
ورغم ذلك، اعترف أرتيتا بأن الصفقة ستعود بالنفع على النجم الشاب من أجل تجربة بيئة جديدة والحصول على فرصة اللعب بشكل مستمر، عكس وضعيته السابقة في آرسنال، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقامه الجمعة.
توتنهام يقترب من تودور
أعلن "ماتيو موريتو" أن توتنهام في طريقه لتعيين مدرب يوفنتوس ومارسيليا السابق إيجور تودور بعقد قصير الأمد، ودون بند لتمديده، حتى يونيو المقبل لخلافة توماس فرانك.
تعيين المدرب الكرواتي بعقد قصير يفتح الباب من أجل التعاقد مع أحد الثنائي روبرتو دي زيربي أو ماوريسيو بوتشيتينو في الصيف المقبل بصورة نهائية كما أوردت التقارير.
سيتي يستهدف ويسلي وإيجور
ذكر "فيكاخيس" أن مانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع ظهير روما متعدد الوظائف ويسلي في الصيف المقبل، ورصد مبلغًا في حدود 50 مليون يورو لإتمام الصفقة.
وفي سياق آخر، أوضح "تيم توك" أن سيتي أيضًا أحد ثلاثي مهتم بضم إيجور تياجو من برينتفورد الصيف المقبل رغم تمديد عقده مؤخرًا مع النادي، وذلك رفقة تشيلسي وبايرن ميونخ.
