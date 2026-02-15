Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | ماريسكا يرفض توتنهام من أجل مانشستر سيتي وريال مدريد "حلم" سوبوسلاي
ماريسكا ينتظر سيتي
قال "فابريزيو رومانو" إن لا يوجد مفاوضات بين مدرب تشيلسي السابق إنزو ماريسكا وتوتنهام من أجل خلافة توماس فرانك، مع العلم أن سبيرز اختار إيجور تودور كحل مؤقت لقيادته حتى نهاية الموسم.
وأوضح الصحفي الإيطالي أن مواطنه يرفض أي عروض في الوقت الراهن ويفضل الانتظار لخلافة بيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي عندما تحين الفرصة.
ريال مدريد "حلم سوبوسلاي"
كشف مدرب المجر "ماركو روسي" في حوار مع "ماركا" عن أن قائد بلاده دومينيك سوبوسلاي يحلم باللعب مع ريال مدريد منذ كان طفلًا.
واستبعد روسي حدوث صفقة انضمام المجري إلى صفوف النادي الملكي بسبب وضعيته الممتازة مع ناديه الحالي ليفربول، وكونه أحد قادة الفريق الحالي.
سلوت يعلق على مستقبل جونز
أكد مدرب ليفربول أرني سلوت أن إعجاب عديد الأندية الكبرى بلاعبه كيرتس جونز يعد طبيعيًا، وأن النادي في مفاوضات مع النجم الإنجليزي لتمديد عقده المنتهي في 2027.
وحاول إنتر ضم جونز في انتقالات يناير الفائتة، إذ تقدم بحسب التقارير بعرض لاستعارة اللاعب مع أحقية أو إلزامية شراء مقابل مبلغ في حدود 30 مليون يورو.
آرسنال يستهدف ثنائي لايبزيج
ذكر موقع "فوسبول باتن" الألماني أن آرسنال يراقب عن كثب جناح لايبزيج ومنتخب النرويج أنتونيو نوسا، والذي تقدر قيمته السوقية في حدود 50-60 مليون يورو.
وفي سياق متصل، أفاد "تيم توك" بأن المدفعجية مهتمون بلاعب آخر من صفوف النادي الألماني، وهو قلب الدفاع كاستيلو لوكيبا، والذي تم ربطه بتشيلسي وريال مدريد أيضًا.
إعلان