أخبار الانتقالات | ماريسكا يرفض توتنهام من أجل مانشستر سيتي وريال مدريد "حلم" سوبوسلاي

قال "فابريزيو رومانو" إن لا يوجد مفاوضات بين مدرب تشيلسي السابق إنزو ماريسكا وتوتنهام من أجل خلافة توماس فرانك، مع العلم أن سبيرز اختار إيجور تودور كحل مؤقت لقيادته حتى نهاية الموسم.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن مواطنه يرفض أي عروض في الوقت الراهن ويفضل الانتظار لخلافة بيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي عندما تحين الفرصة.