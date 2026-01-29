(مُحدث) أخبار الانتقالات | خطوة أخيرة تفصل موسى ديابي عن إنتر وليفربول يقتحم السوق في اللحظات الأخيرة

يستعد نادي توتنهام الإنجليزي، للتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع جان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن يوفنتوس قرر توجيه أنظاره نحو راندال كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان المعار إلى توتنهام، مما جعل الأخير بحاجة إلى مهاجم.

ومن المتوقع أن يحاول توتنهام سد العجز الناتج عن رحيل مواني المتوقع، ويعتبر ماتيتا هو الخيار المثالي لتعزيز هجوم الفريق.