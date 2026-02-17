أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد يراقب نجم ليفربول وريال مدريد يتفوق على برشلونة في صفقة المدافع!

ذكر موقع كوت أوفسايد أن 3 أندية من الدوري الإنجليزي أبدت اهتماماً بالتعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر قبل أن يصبح لاعباً حراً في الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أن نادي توتنهام يتصدر سباق التعاقد مع مدافع ريال مدريد وسط محاولات من ناديي وست هام وكريستال بالاس لجس نبض اللاعب الدولي بشأن العودة إلى العاصمة لندن مرة أخرى.