أخبار الانتقالات | ريال مدريد يحدد هدفه الأكبر من مانشستر سيتي وليفربول يستعد لرحيل محمد صلاح!

أفادت "بي بي سي" أن رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول بات مرجحًا بشكل متزايد خلال الصيف المقبل.

ويسعى النادي الإنجليزي لتجنب خسارة صلاح مجاناً في العام القادم حيث يتبقى في عقده ما يزيد قليلاً عن عام واحد ويفضل النادي الحصول على مقابل مادي بدلاً من السماح له بالرحيل دون مقابل بنهاية عقده.

ومن جهة أخرى ذكر موقع فوتبول إنسايدر أن ليفربول لا ينوي التفريط في حارسه البرازيلي أليسون لصالح نادي يوفنتوس الإيطالي.