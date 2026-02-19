أخبار الانتقالات | حقيقة عودة أنشيلوتي لريال مدريد وبرشلونة يخطط لصفقة "مفاجئة" لتعزيز هجومه من إنتر

قال موقع "ذا أثلتيك" إن كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل الحالي، لا يخطط للعودة إلى ريال مدريد مرة أخرى، رغم كل الأنباء المنتشرة حول انضمامه للميرينجي.

وأوضح أن الإيطالي المخضرم وقع على عقد مدته 4 أعوام مع البرازيل، وربط مستقبله مع السيليساو لفترة طويلة، ولا توجد نية لإنهاء هذا التعاقد.

وتأتي هذه الأنباء، في ظل الأقاويل المنتشرة حول المدرب القادم لريال مدريد، وسط توقعات بعدم استمرار ألفارو أربيلوا بعد نهاية فترته المؤقتة.