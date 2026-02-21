Getty
أخبار الانتقالات | محاولة ألمانية لسرقة صفقة برشلونة وصراع ثلاثي على ماني
لايبزيج يحاول سرق صفقة تافاريس
كشف "فابريزيو رومانو" عن حسم برشلونة صفقة أجاي تافاريس، موهبة نوريتش الإنجليزية الشابة، وأن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية الإثنين المقبل قبل التوقيع رسميًأ.
وأفاد الصحفي الإيطالي الشهير بأن تافاريس تلقى عدة عروض من أندية ألمانية مؤخرًا، أبرزها من لايبزيج الذي حاول سرقة الصفقة من برشلونة ولكن اللاعب أصر على الانضمام للأخير.
صراع ثلاثي على ماني
دخل الثلاثي ليفربول، مانشستر يونايتد، وآرسنال في صراع من أجل التعاقد مع متوسط ميدان وولفرهامبتون ماتيوس ماني بحسب "كوت أوفسايد".
وأكد التقرير أن وولفز يعلم مدى صعوبة الإبقاء على لاعب منتخب إنجلترا للشباب، خصوصًا إذا هبط النادي لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، وسيطلب مبلغًا يتخطى 50 مليون يورو في نجمه الشاب.
3 أندية مهتمة بضم كاسيميرو
أفادت "صن" بأن الثلاثي إنتر ميامي، ساو باولو، وبورتو حيث لعب لفترة مُعاراً من ريال مدريد مهتموم بالتعاقد مع النجم البرازيلي كاسيميرو في الصيف القادم.
وينتهي عقد كاسيميرو مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد في يونيو القادم وأعلن الطرفان بالفعل عن رحيل اللاعب وعدم استمراره في مانشستر عقب نهايته.
بند مثير في عقد إليوت مع ليفربول
كشفت "سكاي" عن أن بند تحول إعارة هارفي إليوت مع أستون فيلا إلى انتقال نهائي يصبح إلزاميًا إذا لعب عدد معين فقط من المباريات في البريميرليج.
ولعب إليوت فقط 4 مباريات مع فيلا في البريميرليج حتى الآن، وخرج مدربه أوناي إيمري وطالب ليفربول بإزالة البند لتخفيف الضغط على اللاعب، في ظل ابتعاده عن المشاركة في الآونة الأخيرة.
إعلان