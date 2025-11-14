أخبار الانتقالات | اسمان جديدان لخلافة صلاح في ليفربول وبرشلونة ينافس مانشستر يونايتد على لاعبه السابق

قال موقع "فوتبول إنسايدر" إن جارود بوين لاعب وست هام، أصبح هو أحد الأسماء المنضمة لقائمة المرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول على المدى البعيد.

وأشار إلى أن الهامرز على استعداد للتخلي عن الجناح الإنجليزي في حالة تلقي عرضًا ضخمًا للتخلي عن خدماته، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى 2030 بعد العقد الذي وقعه في 2023.