أخبار الانتقالات | مؤشر جديد يُقرب زيدان من فرنسا ويوفنتوس يعود لمفاوضات مالديني
دجيكو يقترب من باريس
أوضح موقع "فوت ميركاتو" أن إدين دجيكو قد يكون خيارًا حقيقيًا لنادي باريس إف سي في انتقالات يناير من أجل تعزيز خط هجومه الذي سجل 22 هدفًا فقط في 17 مباراة بالدوري الفرنسي.
ويريد باريس استغلال حالة التوتر بين المهاجم البوسني المخضرم، 39 عامًا، وناديه فيورنتينا، إذ أشارت تقارير إلى إمكانية فسخ عقده ورحيله في يناير رغم انضمامه فقط الصيف الفائت للنادي.
مؤشرات صحفية جديدة على زيدان وفرنسا
قالت "ليكيب" إن المفاوضات بين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم برئاسة فيليب ديالو والنجم زين الدين زيدان مستمرة، ولكن لم يتم توقيع أي مستندات أو التوصل لاتفاق نهائي بعد بين الطرفين.
وأشار التقرير إلى وجود قرار باستمرار مساعد ديديه ديشان الحالي دافيد بيتوني في الجهاز الفني لزيدان، مع إضافة فريق لتحليل البيانات للجهاز أيضًا، خطوات تأتي ضمن المفاوضات مع "زيزو"، والتي بحسب التقرير ينتظر أن تختتم بشكل نهائي في الشهور المقبلة، ويتم الإعلان عنها رسميًا عقب كأس العالم 2026.
يوفنتوس يستقر على ماتيتا ومالديني
أوضحت "سكاي" أن يوفنتوس استقر على ضم الثنائي جان فيليب ماتيتا ودانييل مالديني من أجل تعزيز هجومه، خصوصًا مع الرحيل شبه المؤكد لنجمه دوشان فلاهوفيتش الصيف المقبل مع نهاية عقده.
وأوضح التقرير أن المفاوضات في مرحلة متقدمة مع ماتيتا بالفعل وكريستال بالاس، بينما يعود يوفي للاهتمام بنجم أتالانتا الذي يعاني من قلة المشاركات بعد أن كان هدفًا للسيدة العجوز عندما كان لاعبًا أيضًا في مونزا.
إنتر يعرض صفقة تبادلية على نوتنجهام
عاد إنتر للاهتمام بنجم بولونيا السابق وسويسرا دان ندوي مستغلًا وجود اهتمام من فريقه الحالي نوتنجهام فورست بضم دافيدي فراتيسي بحسب "راي سبورت".
ورفض النادي الإنجليزي فكرة التخلي عن ندوي في يناير ويعتبره لاعبًا أساسيًا بحسب التقرير، وإن كان اهتمامه بضم فراتيسي حقيقيًا ولكن يعطله ظروف النادي المالية.
الاتفاق يرفض عرض الهلال للعتيبي
أبدى نادي الهلال رغبة في تدعيم صفوفه، بضم راضي العتيبي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، من أجل تعويض رحيل البرتغالي جواو كانسيلو الذي انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة، وقلة العناصر في ذلك المركز.
وأوضح الإعلامي عيسى الجوكم، عبر منصة (إكس)، أن نادي الهلال خاطب الاتفاق، من أجل ضم راضي العتيبي، كما حدد الأزرق المبلغ المالي لضم اللاعب، فيما كان "فارس الدهناء" منفتحًا على العرض، إلا أنه طالب برفع المقابل المادي لإتمام الصفقة.
وبحسب ما ذكره الجوكم، فإن عرض الهلال الأول، يتضمن مبلغ 15 مليون ريال مع انتقال عبد الإله المالكي، إلا أن الاتفاق رفض العرض، وطالب بزيادة المقابل المادي بدون اللاعب الذي رحل بعد ذلك إلى صفوف الدرعية.
الخليج والهلال يحسمان صفقة هوساوي
أفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن ناديي الهلال والخليج، توصلا لاتفاق حول إنهاء إجراءات صفقة مراد هوساوي، مع الحفاظ على قيمة الصفقة، والالتزام بسداد نسبة الـ40% التي يستفيد منها نادي أحد، من قيمة انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر.
ووفق الاتفاق الجديد، فإن مراد هوساوي سينتقل إلى الهلال، مقابل 30 مليون ريال، تذهب كاملة لخزينة نادي الخليج، فيما سينتقل الحارس الشاب ريان الدوسري، أيضًا، مقابل 18 مليون ريال، ليصبح إجمالي الصفقتين "48" مليونًا، وسيكون نصيب نادي أحد "12" مليونًا من قيمة الصفقة.
ومن المنتظر أن تتراوح مدة عقد مراد هوساوي مع الهلال، ما بين 3-5 مواسم، على أن يكون راتب اللاعب 5 ملايين ريال سنويًا، فيما ينتقل ريان الدوسري، الذي فاز بجائزة أفضل حارس في دوري تحت 21 عامًا، براتب قدره مليون ريال، ويكون العقد لمدة 5 مواسم.
درو يطلب فسخ عقده مع برشلونة
نجم الاتحاد مقابل عبدالإله العمري .. "شرط النصر" يشعل الميركاتو الشتوي في السعودية!
