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FC Internazionale Milano v FC Barcelona - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport
زهيرة عادل

أخبار الانتقالات | فرينكي دي يونج يحير إدارة برشلونة .. وريال مدريد يضطر لوكاس فاسكيز للبحث عن فرصة خارج إسبانيا

انتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي
الدوري الألماني الدرجة الأولى
الدوري الأسباني الدرجة الأولى
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
مانشستر سيتي
آرسنال
تشيلسي
ليفربول
بايرن ميونخ
تشافي سيمونز
ريال مدريد
برشلونة
فرينكي دي يونج
لوكاس فاسكيز

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 يوليو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأبرز الدوريات حول العالم

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