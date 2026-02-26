أخبار الانتقالات | "3 مبدعين" على رادار ريال مدريد وآرسنال مهتم بنجم برشلونة وموقف صلاح من الانتقال للسعودية

أغلق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الباب تمامًا، أمام إمكانية عودة الحارس الكاميروني أندريه أونانا، بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي طرابزون سبور التركي.

وقال موقع "تيم توك" إن الشياطين الحمر يتقبلون حقيقة أنهم سيحصلون على مبلغ أقل من 50 مليون جنيه استرليني، وهي القيمة التي دفعوها لضمه من صفوف إنتر.