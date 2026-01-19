Getty Images Sport
(محدث) أخبار الانتقالات | تشيلسي يفتح أبواب انتقال نجمه إلى ريال مدريد .. وآرسنال يغير خطته تجاه أردا جولر
نوا لانج يقترب من الرحيل عن نابولي
بعد ستة أشهر فقط من الانضمام لنابولي، يعد الجناح الأيسر الهولندي نوا لانج للرحيل عن النادي الإيطالي، متجهًا إلى الدوري التركي.
بحسب الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن صاحب الـ26 عامًا منح موافقته لجلطة سراي للانضمام لصفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري، بعدما أغراه براتب كبير مقارنة بما يتقاضاه حاليًا مع نابولي.
وأشار رومانو إلى أن الناديين الإيطالي والتركي يعملان حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على عقد الإعارة والذي سيتضمن خيارًا للشراء النهائي، لكنه ليس إلزاميًا.
ريال مدريد يسمح لموهبته بالانتقال من بنفيكا إلى تورينو
منح ريال مدريد موافقته على انتقال موهبته الشابة رافائيل أوبرادور من بنفيكا إلى نادي تورينو، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بحسب فابرتيسيو رومانو.
وأوضح رومانو أن الاتفاق بين الثلاثة أندية تم بالفعل، ومن المقرر أن يخضع الظهير صاحب الـ21 عامًا للفحوصات الطبية اليوم الإثنين، قبل الانتقال لتورينو معارًا.
جدير بالذكر أن أوبرادور أحد خريجي ريال مدريد كاستيا قبل الرحيل لبنفيكا في صيف 2025 مقابل خمسة ملايين يورو، فيما يحتفظ النادي الإسباني بنسبة من إعادة بيعه.
ظهير آرسنال يتم اتفاقه مع أياكس
تقرر قطع إعارة ظهير أيسر آرسنال الأوكراني أولكساندر زينتشينكو من نوتنجهام فورست، ليحط الرحل بهولندا من بوابة أياكس.
بحسب صحيفة "تيليجراف" فإن صاحب الـ29 عامًا سينتقل على سبيل الإعارة إلى أياكس وحتى نهاية الموسم الجاري، على أن يتكلف النادي الهولندي بدفع راتبه فقط دون رسوم مالية للجانرز.
جيهي يتم المرحلة الطبية الأولى من الانتقال لمانشستر سيتي
بعد وصوله إلى مانشستر أمس الأحد، أتم المدافع مارك جيهي بنجاح المرحلة الأولى من الكشف الطبي قبل توقيع عقد انتقاله للسيتي بشكل رسمي قادمًا من كريستال بالاس.
ومن المنتظر خلال الساعات القليلة المقبلة أن ينتهي جيهي من الفحص الطبي بشكل كامل، ومن ثم الإعلان الرسمي عن الصفقة التي كلفت خزينة مانشستر سيتي 20 مليون جنيه إسترليني.
يوفنتوس يحدد بديل يلديز
وسط اهتمام لاتسيو بضم البرازيلي جيوفاني سانتانا؛ مهاجم هيلاس فيرونا، اقتحم ناديا نابولي ويوفنتوس الصفقة.
بحسب الصحفي نيكولا شيرا فإن نابولي أبدى اهتمامه بسانتانا، فيما استفسر عنه اليوفي، كبديل للاعبه كنان يلديز.
وأوضح شيرا أن هيلاس فيرونا يطلب الحصول على مبلغ يتراوح بين 18 لـ20 مليون يورو للموافقة على بيع البرازيلي، لكنه منفتح على خيار الإعارة كذلك، مع الالتزام بالشراء النهائي.
كاراسكو يبحث عن فرصة جديدة في أوروبا
مع تدهور نتائج الشباب بالموسم الجاري، يبحث جناحه الأيسر البلجيكي يانيك كاراسكو عن فرصة للعودة لقارة أوروبا من جديد.
بحسب الصحفي نيكولا شيرا فإن صاحب الـ32 عامًا معروض على ناديي نابولي وروما في إيطاليا، على أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي.
لكن قد يقف الراتب المرتفع لكاراسكو في دوري روشن السعودي عائقًا أمام إتمام الصفقة.
تشيلسي يفتح ذراعيه أمام رحيل نجمه لريال مدريد
أكد موقع "تيم توك" أن تشيلسي منفتح على بيع نجمه إنزو فيرنانديز إلى ريال مدريد، رغم أنه كان أحد اللاعبين ضمن خطة البناء طويل الأمد في النادي الإنجليزي.
الشرط الوحيد للبلوز في هذه الصفقة هي تحقيق المطالب المالية المطلوبة دون أي تنازل، في المقابل، يرحب إنزو بالانتقال إلى الدوري الإسباني.
آرسنال يؤجل خطواته نحو أردا جولر
بعدما أبدى اهتمامه في السابق بالتعاقد مع التركي أردا جولر؛ لاعب ريال مدريد، تراجع آرسنال حاليًا عن تلك الخطوة.
بحسب شبكة "إي إس بي إن" فإن آرسنال قرر عدم اتخاذ أي خطوة تجاه جولر خلال الميركاتو الشتوي الجاري، على أن يتحرك نحوه مجددًا في صيف 2026.
