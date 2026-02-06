Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | دوران يحط الرحال في روسيا وخاميس رودريجيز يلتحق بميسي في أمريكا
دوران إلى زينيت
أتم جون دوران صفقة انتقاله على سبيل الإعارة من النصر إلى زينيت الروسي حتى نهاية الموسم بحسب "نيكولا شيرا".
المهاجم الكولومبي حط الرحال في روسيا مساء الخميس للخضوع للفحص الطبي عقب فسخ إعارته مع فنربخشه في الساعات الماضية.
خاميس رودريجيز ينضم إلى مينيسوتا
أعلن "فابريزيو رومانو" عن توصل النجم الكولومبي خاميس رودريجيز إلى اتفاق مع فريق مينيسوتا يونايتد الذي ينافس في الدوري الأمريكي للمحترفين للانضمام إلى صفوفه مجانًا.
ولعب النجم الكولومبي مؤخرًا مع ليون في المكسيك وقبلها مع رايو فايكانو بالليجا، ولكن دون ترك بصمة تذكر مع الناديين.
تشامبرلين يعود إلى الواجهة
توصل سلتيك لاتفاق للتعاقد مع نجم ليفربول السابق أليكس أوكسليد تشامبرلين مجانًا بحسب "فابريزيو رومانو".
لاعب ليفربول وآرسنال السابق رحل العام الماضي عن بشكتاش عقب تجربة لعامين في تركيا، والآن سيعود للملاعب من بوابة العملاق الاسكتلندي.
جلطة سراي يعلن عودة بوي من بايرن
أعلن جلطة سراي عن انضمام الظهير ساشا بوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من بايرن ميونخ، لتكون تجربته الثانية مع النادي التركي الذي منه انتقل للبافاري.
بايرن يجددعقد جنابري
أعلن بايرن ميونخ عن توصله لاتفاق مع الجناح الدولي الألماني سيرج جنابري للاستمرار مع النادي حتى يونيو 2028 عقب مفاوضات ناجحة في الآونة الماضية بين الطرفين.
