Getty Images
أخبار الانتقالات | إقالة مدرب جديد في البريميرليج وتشيلسي يحاول خطف خليفة نوير من بايرن ميونخ
إقالة شون دايتش
أعلن نوتنجهام فورست عن إقالة مدربه شون دايتش بعد فقط 114 يومًا من تعيينه، وذلك في أعقاب التعادل السلبي الأربعاء ضد متذيل ترتيب البريميرليج وولفرهامبتون، واستمرار صراع الفريق لتفادي الهبوط.
وقالت "بي بي سي" إن المرشح الأبرز لخلافة دايتش هو فيتور بيريرا، مدرب وولفز السابق، والذي سيكون حال تعيينه رابع مدرب يقود فورست هذا الموسم بعد دايتش، نونو سانتو، وأنجي بوستيكوجلو.
تشيلسي يحاول ضم فيربروجن
قال "تيم توك" إن تشيلسي يستهدف التعاقد مع حارس برايتون ومنتخب هولندا بارت فيربروجن في الصيف المقبل لحل أزمة حراسة مرماه.
ويحظى الهولندي الذي تقدر قيمته في حدود 60 مليون يورو بمتابعة كثيفة من بايرن ميونخ بحسب "بيلد"، إذ يستهدفه النادي الألماني لخلافة مانوير نوير عند اعتزال الأسطورة.
بايرن أول المتحركين لضم ستونز
أوضح "كوت أوفسايد" أن بايرن ميونخ أصبح أول الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع نجم مانشستر سيتي جون ستونز في الصيف القادم.
وينتهي عقد ستونز في يونيو المقبل مع مانشستر سيتي، ولا توجد مؤشرات حتى الآن لتمديده، ما قد يسمح برحيل قلب الدفاع الإنجليزي مجانًا.
توتنهام يستهدف روديجر
ذكر "فيكاخيس" أن توتنهام يستهدف التعاقد مع أنطونيو روديجر من ريال مدريد في حال قرر الأخير أو جاره أتلتيكو أو برشلونة ضم كريستيان روميرو من صفوفه.
وذكرت عدة تقارير مؤخرًا أن روديجر سيغادر النادي الملكي في الصيف القادم، وأن عدة أندية سعودية أبدت اهتمامًا بالدولي الألماني.
