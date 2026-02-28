أخبار الانتقالات | سيميوني يكشف حقيقة رحيل جريزمان في منتصف الموسم وعقبة برشلونة لضم راشفورد نهائيًا

أفاد "فابريزيو رومانو" بوجود اتفاق بين برشلونة وماركوس راشفورد على الراتب والعقد الذي على أساسه سيستمر مع الفريق الموسم المقبل بصفة نهائية عقب نهاية إعارته من مانشستر يونايتد.

وتكمن العقبة بالنسبة لبرشلونة في ال30 مليون يورو التي يطلبها يونايتد بحسب الاتفاق بين الناديين الصيف الماضي كقيمة لضم اللاعب نهائيًا، المبلغ الذي يسعى النادي لتخفيضه.