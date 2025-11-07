أخبار الانتقالات | صفقة أرجنتينية أخرى لريال مدريد وعودة منتظرة لتين هاج وباريس يخطط لـ"سرقة" مدافع برشلونة

ريال مدريد "قام بعمل رائع بعدم التعاقد مع إرلينج هالاند"، وفقًا لنجم البلانكوس السابق ويسلي شنايدر، حيث يعتبر المهاجم النرويجي غير مناسب لفريق يقوده الآن كيليان مبابي من وجهة نظر النجم الهولندي.

شنايدر، وهو من كبار المعجبين بهالاند، اختار أيضًا الوريثين الواضحين للتاج الذي توج به ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بتميز لفترة طويلة.

ريال مدريد، عملاق الدوري الإسباني، الذي يشتهر بسياسة التعاقد مع نجوم كبار تحت قيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، كان على صلة وثيقة باللاعب هاالاند ذي الأهداف الكثيرة عندما فتحت أبواب الخروج في بوروسيا دورتموند. لم يتم التوصل إلى اتفاق هناك لأنه اختار أن يحذو حذو والده ألف إنجي بالتوجه إلى إنجلترا.

يقال إن الاهتمام به في العاصمة الإسبانية لا يزال قائمًا، حيث سجل هالاند أرقامًا مذهلة على صعيد التهديف مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، لكنه مرتبط الآن بعقد حتى عام 2034.

يال مدريد سيظل دائمًا في سوق البحث عن مثل هذه المواهب، لكنهم ساعدوا في تحويل الفرنسي مبابي، الفائز بكأس العالم، إلى مهاجم رقم 9 مخيف. لديهم هذا المركز المهاجم المركزي مشغول، مما يعني أن هالاند سيكون أكثر إزعاجًا إذا انتقل إلى سانتياجو برنابيو.

هذا هو رأي صانع ألعاب ريال مدريد السابق شنايدر، حيث قال الهولندي لموقع AdventureGamers.com: "أعتقد أن ريال مدريد قام بعمل رائع بعدم التعاقد مع هالاند. كان هناك وقت كانوا لا يزالون يؤمنون بوضع مبابي في الجانب الأيسر مع هالاند كمهاجم، لكنني أعتقد أن الوضع الآن أفضل بكثير لأن مبابي أصبح بالنسبة لي مهاجمًا حقيقيًا".

وأردف: "الطريقة التي يتخذ بها مواقعه كمهاجم فريدة جدًا، وأعتقد أنه أفضل بكثير الآن كمهاجم من الجانب الأيسر، لذا لم يعد من المنطقي التعاقد مع هالاند. هذه أخبار جيدة لمانشستر سيتي!"