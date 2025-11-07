Getty Images
أخبار الانتقالات | صفقة أرجنتينية أخرى لريال مدريد وعودة منتظرة لتين هاج وباريس يخطط لـ"سرقة" مدافع برشلونة
عودة محتملة لتين هاج
قام نادي أياكس أمستردام الهولندي، بالتواصل مع مدربه السابق إريك تين هاج، من أجل مناقشة احتمالية عودته مرة أخرى إلى تدريب الفريق.
أياكس أقال مدربه جون هيتينجا، ومن المقرر أن يأتي بعده فريد جريم كمدرب مؤقت، ولكن هناك محادثات مع تين هاج وفقًا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو.
الفريق يعاني كثيرًا في الوقت الحالي على المستوى المحلي، ويأتي على بعد 8 نقاط كاملة عن فينورد صاحب المركز الأول حتى الآن.
صفقة أرجنتينية في ريال مدريد
كشف الصحفي "إكرم كونور" عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع لاوتارو ريفيرو لاعب ريفر بليت الأرجنتيني، في صفقة أخرى من نفس الفريق الذي ضم منه فرانكو ماتانتونو.
وأشار الصحفي إلى أن صاحب الـ22 سنة، ينظر له كبديل مستقبلي للثنائي دافيد ألابا وأنطونيو روديجر، وهناك اهتمام بضمه من أتلتيكو مدريد وتوتنهام.
"ريال مدريد كان مُحقًا بعدم التعاقد مع هالاند"
ريال مدريد "قام بعمل رائع بعدم التعاقد مع إرلينج هالاند"، وفقًا لنجم البلانكوس السابق ويسلي شنايدر، حيث يعتبر المهاجم النرويجي غير مناسب لفريق يقوده الآن كيليان مبابي من وجهة نظر النجم الهولندي.
شنايدر، وهو من كبار المعجبين بهالاند، اختار أيضًا الوريثين الواضحين للتاج الذي توج به ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بتميز لفترة طويلة.
ريال مدريد، عملاق الدوري الإسباني، الذي يشتهر بسياسة التعاقد مع نجوم كبار تحت قيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، كان على صلة وثيقة باللاعب هاالاند ذي الأهداف الكثيرة عندما فتحت أبواب الخروج في بوروسيا دورتموند. لم يتم التوصل إلى اتفاق هناك لأنه اختار أن يحذو حذو والده ألف إنجي بالتوجه إلى إنجلترا.
يقال إن الاهتمام به في العاصمة الإسبانية لا يزال قائمًا، حيث سجل هالاند أرقامًا مذهلة على صعيد التهديف مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، لكنه مرتبط الآن بعقد حتى عام 2034.
يال مدريد سيظل دائمًا في سوق البحث عن مثل هذه المواهب، لكنهم ساعدوا في تحويل الفرنسي مبابي، الفائز بكأس العالم، إلى مهاجم رقم 9 مخيف. لديهم هذا المركز المهاجم المركزي مشغول، مما يعني أن هالاند سيكون أكثر إزعاجًا إذا انتقل إلى سانتياجو برنابيو.
هذا هو رأي صانع ألعاب ريال مدريد السابق شنايدر، حيث قال الهولندي لموقع AdventureGamers.com: "أعتقد أن ريال مدريد قام بعمل رائع بعدم التعاقد مع هالاند. كان هناك وقت كانوا لا يزالون يؤمنون بوضع مبابي في الجانب الأيسر مع هالاند كمهاجم، لكنني أعتقد أن الوضع الآن أفضل بكثير لأن مبابي أصبح بالنسبة لي مهاجمًا حقيقيًا".
وأردف: "الطريقة التي يتخذ بها مواقعه كمهاجم فريدة جدًا، وأعتقد أنه أفضل بكثير الآن كمهاجم من الجانب الأيسر، لذا لم يعد من المنطقي التعاقد مع هالاند. هذه أخبار جيدة لمانشستر سيتي!"
إنريكي يستهدف مدافع برشلونة
وضع نادي باريس سان جيرمان خطة من أجل تدعيم الفريق على المستوى البعيد، وفقًا لرؤية المدرب لويس إنريكي الذي وضع 3 أهداف رئيسية.
إنريكي يريد لاعب مدافع يمكنه التواجد بأكثر من مركز، لاعب وسط صاحب خبرة جيدة، ولاعب هجومي يستطيع اللعب على الجناحين.
ومن ضمن الأهداف التي وضعها إنريكي لدعم فريقه، هو إريك جارسيا مدافع برشلونة الحالي، الذي يحظى بتقدير هائل من المدرب الإسباني.
جناح لايبزيج على رادار تشيلسي
قال الصحفي "جرايم بايلي" إن تشيلسي يراقب جيدًا يان دياموندي جناح لايبزيج تمهيدًا للتعاقد معه في أقرب وقت ممكن، نظرًا لقدراته المميزة التي أظهرها مؤخرًا.
وأوضح أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، لفت أنظار البلوز، ويعتبر صفقة مثالية لأن سنه يناسب سياسة الانتقالات الحالية في النادي الإنجليزي.
اللاعب ظهر للمرة الأولى مع منتخب كوت ديفوار الشهر الماضي، ونجح سريعًا في ترك بصمته بتسجيل هدفين في مباراتين.
تحديد سعر فينيسيوس
قام نادي ريال مدريد الإسباني، بتحديد سعر 150 مليون يورو، من أجل التخلي عن الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الصيف المقبل.
وأكد برنامج "إل شيرينجيتو"، إن محادثات التجديد مع اللاعب وصلت إلى طريق مسدود حاليًا، ومن المقرر التخلي عنه في حالة وصول العرض المناسب.
المشاكل التي جرت مؤخرًا بين فينيسيوس ومدربه تشابي ألونسو، لعبت دورًا كبيرًا في هذا القرار، ومن المتوقع وصول العديد من العروض له في الأشهر القادمة، بوجود اهتمام قوي من أندية دوري روشن السعودي.
نصيحة ليامال
وفقًا لرينيه مولينستين، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، فإن لامين يامال، لن يناسب الدوري الإنجليزي، وعلى اللاعب الإسباني، التفكير في الثنائي تشافي سيمونز وفلوريان فيرتس كإنذار إذا خطر بباله الانتقال إلى البريميرليج.
لا يوجد ما يشير إلى أن يامال سيسعى للانتقال إلى إنجلترا في أي وقت قريب، بعد أن اتفق مع برشلونة على عقد مربح بعد بلوغه 18 عامًا ووراثة القميص الأسطوري رقم 10 الذي كان ليونيل ميسي يرتديه بتميز. على الرغم من نقص خبرته النسبية، أصبح يامال بالفعل شخصية بارزة في الفريق الكتالوني.
مولينستين، الذي عمل سابقًا إلى جانب السير أليكس فيرجسون في أولد ترافورد، قال لموقع Compare.bet بينما كان يسلط الضوء على الصعوبات التي يواجهها صانعا الألعاب الموهوبان سيمونز وفيرتس في توتنهام وليفربول على التوالي: "هل يمكن أن يكون لامين يامال له تأثير في الدوري الإنجليزي؟ إنه سؤال مثير للاهتمام لأن جيرارد بيكيه لم يحقق نجاحًا كبيرًا عندما انتقل إلى مانشستر يونايتد. عاد إلى برشلونة، وبما أن الدوري الإسباني كان أكثر ملاءمة له، في رأيي، من الدوري الإنجليزي، فقد حقق كل ما كان يريد تحقيقه. فزنا ببطولات الدوري والكؤوس المحلية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم، كل شيء".
وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين في إسبانيا الذين لم يشعروا أبدًا بالحاجة الملحة للعب في الدوري الإنجليزي، وبعض الذين شعروا بذلك لم يحققوا بالضرورة النجاح. في كثير من الأحيان، العكس هو الصحيح، فمن الأسهل لهم الانتقال من الدوري الإنجليزي إلى إسبانيا لأن الدوري مختلف ويناسبهم بشكل أفضل، لا تقللوا من شأن ما رأيناه من تشافي سيمونز في توتنهام وفلوريان فيرتس في ليفربول. هل سيحدث ذلك مع لامين يامال؟ إنه في فريق برشلونة الذي سيستمر في النمو. لقد فاز بالفعل بأشياء جيدة".
وأكمل: "يامال لاعب جيد، لكن الدوري الإنجليزي يمثل تحديًا بدنيًا مختلفًا تمامًا مقارنة بالدوري الإسباني. لكنني متأكد من أنه يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي، دون أدنى شك، لأنه جناح رائع، أود أن أراه في مانشستر يونايتد، لكن نظام روبن أموريم لن يناسبه. سيكون أكثر ملاءمة لأرسنال أو مانشستر سيتي أو حتى ليفربول. هل سيكون خليفة جديرًا لمحمد صلاح يومًا ما؟ 100٪."
إعلان