طوق نجاة يظهر للجميع .. عرض شتوي يصل لشتيجن وموقف الألماني قد يحبط إدارة النادي

هل تنتهي الأزمة أخيرًا بين الطرفين؟

بارقة أمل جديدة تظهر أمام نادي برشلونة الإسباني، بعد تكثيف نادي بشكتاش التركي محاولاته، من أجل استعارة حارسه مارك أندريه تير شتيجن خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

شتيجن يقضي الفترة الحالية بعيدًا عن الملاعب، بعد خضوعه لعملية جراحية في شهر يوليو الماضي، بسبب الآلام التي شعر بها في منطقة أسفل الظهر، حيث يتحسن حاليًا ومن المتوقع عودته إلى الملاعب قريبًا.

ورغم اقتراب تعافيه، إلا أن ظهور الألماني مع برشلونة كأساسي من جديد أصبح في غاية الصعوبة، بسبب تقدم الثنائي جوان جارسيا وفويتشيك شتشيسني عليه في ترتيب الحراس لدى المدرب هانز فليك.

ووسط كل هذه الشكوك، يظهر بشكتاش كطوق نجاة له، من أجل مساعدته على اللعب بانتظام والحصول على هدنة مع برشلونة بعد الصراع الذي دار بين الطرفين الصيف الماضي، لمحاولة التخلص منه بسبب راتبه الضخم وخروجه من خطط الفريق.

ويزيد من حظوظه أيضًا في التواجد مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026، وسط منافسة شرسة مع مانويل نوير على المركز الأساسي، خاصة مع تألق اللاعب بصفوف بايرن ميونخ هذا الموسم.

  • الحل الأنسب

    صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إنه مع اقتراب شهر يناير المقبل، تزداد الضغوط على برشلونة، لإيجاد حلًا لفض النزاع مع حارسه الذي دخل في المرحلة الأخيرة من التعافي، وسيكون جاهزًا للمشاركة مرة أخرى في ديسمبر المقبل.

    فرصته مستحيلة للعب على حساب جوان جارسيا، الذي يعتبر الحارس الأول في الفريق حاليًا، مما يفتح الباب مجددًا أمام رحيل تير شتيجن، ومن غير المتوقع يعاني اللاعب في إيجاد العرض المناسب للرحيل.

    وأشارت إلى أن نادي بشكتاش التركي هو الأكثر جدية للتعاقد مع شتيجن، حيث تواصل بالفعل مع برشلونة ومعسكر اللاعب نفسه لاستطلاع رأيهم في الأمر، وهناك توقعات بوصول المزيد من العروض في الأسابيع المقبلة.

    بالنسبة لشتيجن الوضع معقد، وسيكون أمامه خيار البقاء مع برشلونة والتأقلم على وضعه الجديد كحارس ثالث، أو البحث عن فرصة جديدة على سبيل الإعارة تسمح له بالتواجد في مونديال 2026 مع ألمانيا.

    اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2028، مما يجبر الطرفين على التفاوض خلال الأيام القليلة القادمة لإيجاد الحل الأمثل، وسط ممانعة من شتيجن لفكرة التنازل عن عقده الحالي، مما يمنع فكرة البيع النهائي في يناير.

    هل يرحب شتيجن بالنادي التركي؟

    صحيفة "فاناتيك" التركية، قالت إن بشكتاش بحاجة لحارس مرمى من الطراز الرفيع، ويخطط للتقدم بعرض لاستعارة شتيجن، بعدما حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث رفض اللاعب فكرة التفاوض من الأساس.

    وأكدت الصحيفة أن بشكتاش سيعود بعرض جديد، مع تحمل جزءًا من راتبه مع برشلونة، ومنحه مركز الحارس الأساسي من دون أي منافس حتى نهاية الموسم، كما يتيح له اللعب في بطولة الدوري الأوروبي.

    شتيجن لا يعتبر بشكتاش الأكثر جاذبية بالنسبة له، مانشستر يونايتد سبق أن استفسر عنه وكذلك موناكو، بينما يفضل اللاعب الانتظار قبل اتخاذ القرار النهائي.

  • برشلونة يمنحه الحرية الكاملة

    ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن برشلونة لا يريد الضغط على اللاعب من أجل الرحيل، بل يمنحه الحرية الكاملة في تقرير مصيره، ووعده بتسهيلات في حالة رغبته في المغادرة.

    ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماعًا بين ديكو المدير الرياضي وشتيجن ووكيل أعماله، فور حصول اللاعب على التصريح الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد، وذلك للتوصل إلى حل نهائي.

    الحارس الألماني المخضرم يفضل التركيز على عملية التعافي، ولم يتخذ أي قرار نهائي حتى الآن، وسط إيمان لديه بأنه يمكنه انتزاع الحارس الأساسي، بسبب الإصابات التي تعرض لها جوان جارسيا، والمستويات المهتزة لشتشيسني.

    صيف مشتعل بين الطرفين

    الحارس الدولي الألماني، الذي تدرب بعيدًا عن الفريق خلال فترة الإعداد للموسم، أثار صراعًا داخليًا بعد نشره لتحديث طبي شخصي بعد جراحة أسفل الظهر دون إبلاغ النادي - وهو إجراء أفاد التقرير بأنه أغضب إدارة برشلونة.

    ومع تعقيد الأمور أكثر، رفض تير شتيجن في البداية منح الموافقة على إصدار سجلاته الطبية، مما أثار مخاوف بشأن تسجيل الوافد الجديد جوان جارسيا وقلق تجاه تأخير العملية قبل افتتاح الدوري الإسباني.

    وتصاعدت المواجهة حتى تم النظر في اتخاذ إجراءات قانونية، ورد النادي بتجريده من شارة الكابتن، ومع ذلك، بعد أسابيع من الحوار المتوتر، تم التوصل إلى حل، حيث تمت استعادة دور تير شتيجن كقائد للفريق بسرعة، مما وضع حدًا للمواجهة.

    على الرغم من ارتباطه بالنادي الكتالوني حتى عام 2028، يبقى أن نرى ما إذا كان تير شتيجن سيبقى في النادي بعد الصيف المقبل، سواء ذهب معارًا إلى بشكتاش أو لا.

