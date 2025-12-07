أخبار الانتقالات | رباعي يتنافس على خلافة محمد صلاح في ليفربول .. صفقة تبادلية قد تدفع راشفورد للرحيل عن برشلونة

بعدما كان التعاقد معه في عام 2024 بمثابة المفاجأة للكثيرين، رسخ المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا أقدامه داخل تشيلسي، بعد النجاحات التي حققها مؤخرًا، وعلى رأسها بالطبع التتويج بكأس العالم للأندية 2025.

وانعكاسًا لما تحقق من نجاح، يؤكد موقع "TEAMtalk" أن إدارة البلوز تهدف لتمديد عقد المدرب الإيطالي، رغم تبقى ثلاثة أعوام ونصف على انتهائه.

وأوضح مصدر مقرب من تشيلسي للمصدر ذاته أنه رغم تباين نتائج الموسم الجاري إلا أن ماريسكا لا يواجه خطر الإقالة، بل يخطط النادي لخطة طويلة الأمد تحت قيادته.

هذا القرار جاء بعدما نجح ماريسكا في احتواء ريس جيمس؛ نجم البلوز، بحسب ما أكد المصدر قائلًا: "لقد أخرج المدرب أفضل ما في اللاعب، حتى أصبح ضمن الأفضل في أوروبا مرة أخرى، الحال نفسه بالنسبة للثنائي إنزو فيرنانديز وموسيس كايسيدو".