أخبار الانتقالات | رباعي يتنافس على خلافة محمد صلاح في ليفربول .. صفقة تبادلية قد تدفع راشفورد للرحيل عن برشلونة
مانشستر يونايتد يرفض شرط روما بشأن زيركسي
يسعى روما لتدعيم خط هجومه في الميركاتو الشتوي المقبل، وقد وضعه مسؤولوه أعينهم على الهولندي جوشوا زيركسي؛ مهاجم مانشستر يونايتد.
بحسب صحفية "كوريري ديلو سبورت" فإن النادي الإيطالي يريد استعارة المهاجم الهولندي مع بند خيار الشراء، على أن يتم تفعيل هذا البند حال نجاحه في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا.
لكن الصحفية نفسها أكدت أن مسؤولي النادي الإنجليزي يرفضوا خطوة الإعارة مع خيار الشراء، فيما يريد زيركسي الانتقال لصفوف الجيالوروسي.
تشيلسي يهدف لخطة طويلة الأمد مع ماريسكا
بعدما كان التعاقد معه في عام 2024 بمثابة المفاجأة للكثيرين، رسخ المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا أقدامه داخل تشيلسي، بعد النجاحات التي حققها مؤخرًا، وعلى رأسها بالطبع التتويج بكأس العالم للأندية 2025.
وانعكاسًا لما تحقق من نجاح، يؤكد موقع "TEAMtalk" أن إدارة البلوز تهدف لتمديد عقد المدرب الإيطالي، رغم تبقى ثلاثة أعوام ونصف على انتهائه.
وأوضح مصدر مقرب من تشيلسي للمصدر ذاته أنه رغم تباين نتائج الموسم الجاري إلا أن ماريسكا لا يواجه خطر الإقالة، بل يخطط النادي لخطة طويلة الأمد تحت قيادته.
هذا القرار جاء بعدما نجح ماريسكا في احتواء ريس جيمس؛ نجم البلوز، بحسب ما أكد المصدر قائلًا: "لقد أخرج المدرب أفضل ما في اللاعب، حتى أصبح ضمن الأفضل في أوروبا مرة أخرى، الحال نفسه بالنسبة للثنائي إنزو فيرنانديز وموسيس كايسيدو".
رباعي يتنافس على خلافة صلاح في ليفربول
مع تصاعد حدة الأزمة بين النجم المصري محمد صلاح ومدربه أرني سلوت في ليفربول، يبدو أن الرحيل أقرب من أي وقت مضى، خاصةً مع إعلان الأول أنه سيودع جمهور ناديه في المباراة المقبلة أمام برايتون، لاحتمالية الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.
عطفًا على ذلك، أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ليفربول لديه قائمة من أربعة لاعبين، يخطط للتعاقد مع أحدهم لخلافة مو في الريدز.
القائمة تضم مايكل أوليس؛ لاعب بايرن ميونخ، رودريجو من ريال مدريد، كينان يلديز من يوفنتوس، وإليمان نداي من إيفرتون.
لكن "بيلد" أشارت إلى أن تخلي البافاري عن أوليس يبدو صعبًا للغاية، فيما تؤكد تقارير أخرى الأمر نفسه بالنسبة لنداي وإيفرتون.
يبقى الثنائي يلديز ورودريجو؛ الأول يسعى اليوفي لتجديد عقده وسط خلافات، وهنا ليفربول يترقب ما ستؤول إليه المفاوضات، فيما يبدو التعاقد مع لاعب ريال مدريد هو الأسهل، في ظل بحثه عن فرصة مشاركة منتظمة خارج الملكي.
توتنجهام يشعل صراع قطبي مانشستر على أندرسون
يحاول نوتنجهام استغلال اهتمام ناديي مانشستر سيتي ويونايتد بالتعاقد مع لاعب الوسط الشاب إليوت أندرسون، لتحقيق أكبر مكسب مالي من ورائه.
بحسب موقع " Football Insider" فإن مسؤولي نوتنجهام يخططون لرفع سعر صاحب الـ23 عامًا إلى 100 مليون جنيه إسترليني، أمام من يرغب في ضمه.
- Getty Images
برشلونة يحول انتظاره تجاه مارتينيز لخلافة ليفاندوفسكي
لا تزال عملية البحث عن خليفة للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جارية في برشلونة، مع اقتراب رحيله بنهاية الموسم الجاري.
وطوال الفترة الماضية، كان الحديث قويًا عن استهداف البرسا للإنجليزي هاري كين؛ مهاجم بايرن ميونخ، لتعويض رحيل البولندي.
لكن بحسب الصحفي رودي جاليتي فإن أنظار جوان لابورتا؛ رئيس النادي الكتالوني، توجهت صوب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز؛ مهاجم إنتر، واضعًا إياه كهدف رئيسي في صيف 2026.
صفقة تبادلية محتملة بين باريس ومانشستر يونايتد
في ظل الموقف الضبابي بشأن ما إذا كان برشلونة سيتخذ خطوة التعاقد مع الجناح الإيسر ماركوس راشفور؛ المعار من مانشستر يونايتد لنهاية الموسم الجاري، بشكل نهائي أم لا، وبينما لا يوجد مكان له داخل الشياطين الحمر، يخطط النادي الإنجليزي لصفقة تبادلية.
بحسب موقع "Football Insider" فإن النادي الفرنسي يسعى لضم راشفورد من الشياطين الحمر، على أن يكون ذلك في صفقة تبادلية تضم برادلي باركولا؛ نجم باريس سان جيرمان، وإن كان مانشستر يونايتد يكون عليه دفع أموال إضافية لإتمام تلك الصفقة.
كيث وينيس؛ الرئيس التنفيذي السابق لأستون فيلا وإيفرتون، أكد كذلك أن الصفقة التبادلية هذه محتملة، إذ قال عبر بودكاست "F1": "التطورات المثيرة تؤكد سعى باريس يضم راشفورد، وقد يكون هناك صفقة تبادلية مع باركولا، وهو أمر منطقي، هذه الصفقة تناسب مانشستر يونايتد كثيرًا".
وأضاف: "هذه الصفقة منطقية أكثر من الاستغناء عن راشفورد بمبلغ قليل لبرشلونة؛ حوالي 30 مليون يورو تقريبًا. صحيح أن اللاعب سعيد مع البرسا، لكن باريس ليس خيارًا سيئًا".
