أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يحسم الصفقة الأولى ويقترب من الثانية، وانقلاب في مستقبل راشفورد

يبقى أوليفر جلاسنر واقعيًا بشأن إمكانية خسارة كريستال بالاس لمدافعه مارك جيهي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وظهر مانشستر سيتي كأحد أبرز المرشحين للتعاقد معه هذا الشهر بعد تعرض خط دفاعه لمزيد من الإصابات، بينما يظل ليفربول من بين الأندية المرشحة بقوة لضمه.

وقال المدرب جلاسنر إن الصفقة قد تتم طالما أن سيتي يوافق على السعر المطلوب من بالاس.

وأضاف: "إذا شعر اللاعب بأنه أكبر من النادي، فمن الأفضل بيعه، وإذا لم يكن جيدًا بما يكفي للنادي، فعليك أيضًا بيعه. لكي تحصل على أفضل أداء من فريقك، يجب أن يكون هناك توافق... أنا لست ساذجًا لدرجة ألا أعرف أنه إذا جاء عرض ضخم من سيتي وأراد مارك خوض التجربة، فستتم الصفقة."