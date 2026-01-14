Getty Images
أخبار الانتقالات | ألونسو مرشح لـ3 أندية بعد ريال مدريد، وبرشلونة يسعى لتغيير شروط بقاء راشفورد
يورجن كلوب يُحدد لاعبين لضمهما إلى ريال مدريد
ذكرت صحيفة "إل ناسيونال" أن يورغن كلوب سيطالب إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع لاعبين اثنين في حال توليه تدريب الفريق الصيف المقبل.
وبحسب التقرير، فإن المدرب الألماني سيطلب من النادي الملكي ضم نيكو وليامز لاعب أتلتيك بيلباو، إضافة إلى البرازيلي برونو جيماريش نجم نيوكاسل يونايتد، من أجل تدعيم صفوف الفريق وتقويته في المرحلة المقبلة.
مدرب تشيلسي يكشف موقفه من ستيرلينج وديساسي
قدّم مدرب تشيلسي ليام روسينور تحديثًا بشأن مستقبل الثنائي المبعد عن الفريق، رحيم سترلينج وأكسيل ديساسي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.
وقال روسينور للصحفيين "سأجري محادثات معهما، نحن في يناير كما تعلمون. رحيم قدّم مسيرة مميزة للغاية وأنا أكن له احترامًا كبيرًا. أما أكسيل فهو لاعب أعجبني منذ فترة طويلة. بصراحة، يجب أن أتحدث معهما ومع النادي كذلك. أتحدث بصدق، لدي قائمة أولويات يجب التعامل معها خلال الأيام القليلة المقبلة."
قائمة المرشحين لدعم وسط مانشستر يونايتد
لا يزال مانشستر يونايتد مهتمًا بعدد من الأهداف في خط الوسط، رغم رحيل روبن أموريم عن حسابات النادي.
وبحسب صحيفة ذا صن، يواصل النادي الإنجليزي إعجابه بكل من إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست، وآدم وارتون نجم كريستال بالاس، وكارلوس باليبا لاعب برايتون، بالإضافة إلى أليكس سكوت.
ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن مانشستر يونايتد غير مرشح للإنفاق خلال يناير الجاري، ما يجعل أي تحركات محتملة مؤجلة حتى الصيف.
ألونسو مرشح للتدريب في 3 أندية بعد رحيله عن ريال مدريد
يواصل تشابي ألونسو جذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية بعد رحيله عن ريال مدريد هذا الأسبوع.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ليفربول وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي يبدون إعجابهم بالنجم الإسباني السابق، وقد يكونون مستعدين للتحرك للتعاقد معه إذا سنحت الفرصة مستقبلًا.
وبحسب التقرير، فإن موقف فينسنت كومباني في بايرن ميونخ يُعد الأكثر استقرارًا في الوقت الحالي، بينما يتعرض أرني سلوت لضغوط في ليفربول، وسط توقعات بإمكانية رحيل بيب جوارديولا عن مانشستر سيتي خلال الصيف المقبل.
برشلونة يسعى لتغيير شروط بقاء راشفورد معه!
ذكرت شبكة talkSPORT أن برشلونة حريص على الإبقاء على ماركوس راشفورد ضمن صفوفه، لكنه لا يخطط لتفعيل خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني) المضمن في عقده.
وأوضحت التقارير أن النادي الكتالوني أبلغ مانشستر يونايتد برغبته في فتح مفاوضات حول شروط جديدة، حيث يسعى إما لإبرام صفقة دائمة بقيمة أقل، أو تمديد الإعارة مع خيار شراء إلزامي في وقت لاحق.
بعد ارتباطه بروما .. راسبادوري يعود لإيطاليا من بوابة أتالانتا
توصل أتلانتا وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق يقضي بعودة جياكومو راسبادوري إلى الدوري الإيطالي مقابل 23 مليون يورو.
وكان اللاعب، الذي سبق له تمثيل نابولي، قد انضم إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، لكنه فشل في فرض نفسه في إسبانيا، ما فتح الباب أمام عودته الوشيكة إلى الكالتشيو.
ورغم أن روما كان المرشح الأبرز للتعاقد معه، فإن صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت كشفت أن أتلانتا هو من فاجأ الجميع وتقدم لحسم الصفقة.
واختار المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا الانضمام إلى أتلانتا نظرًا لمشاركته في دوري أبطال أوروبا — حيث يتبقى للفريق مباراتان في دور المجموعات — إضافة إلى عرض التعاقد الدائم الذي قدمه النادي.
نجم برينتفورد يجذب اهتمام مانشستر سيتي
يضع مانشستر سيتي نصب عينيه التعاقد مع مايكل كايودي لاعب برينتفورد، بعدما لفت الأنظار هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب موقع Football Insider، فإن سيتي يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيمن، وقد تابع كايودي منذ فترة ويعتبره أحد الخيارات الجادة لدعم الفريق في المرحلة المقبلة.
رسميًا | عودة كانسيلو إلى برشلونة
أعلن نادي برشلونة رسميًا عودة جواو كانسيلو إلى صفوفه على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الهلال السعودي. وكان النادي الكتالوني قد نشر الإعلان في وقت سابق أمس قبل أن يقوم بحذفه سريعًا بسبب مشكلة مفاجئة في بعض الأوراق، إلا أن الأزمة تم حلها لاحقًا.
وبذلك يعود كانسيلو إلى برشلونة لفترة إعارة ثانية، بعد أن ارتدى قميص الفريق في وقت سابق وقدم مستويات مميزة.
جواو كانسيلو يكشف .. حقيقة تعمده استفزاز الهلال بـ"قميص برشلونة" وكواليس الرحيل
كانتي يتوصل لاتفاق مع فنربخشه والاتحاد يرفض رحيله مجانًا
بحسب الصحفي فابريتسيو رومانو، أصبح نجولو كانتي قريبًا جدًا من التوصل لاتفاق مع فنربخشه بشأن الشروط الشخصية، وذلك عقب اجتماع إيجابي جرى يوم الثلاثاء.
ومع ذلك، ستتواصل المفاوضات مع نادي الاتحاد السعودي، إذ لا يزال توقيت الصفقة غير مضمون حتى الآن، ولا توجد أي نية للسماح برحيل اللاعب مجانًا، حيث يصر الاتحاد على الحصول على مقابل مالي نظير انتقاله.
فاز يصل روما وتلك تفاصيل الصفقة
أعلن الصحفي فابريتسيو رومانو أن روبينيو فاز وصل إلى العاصمة الإيطالية للانضمام إلى صفوف روما قادمًا من أوليمبيك مارسيليا.
وتبلغ قيمة الصفقة 22 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو مكافآت إضافية، مع بند يمنح مارسيليا 10% من أي بيع مستقبلي للاعب.
