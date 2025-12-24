أخبار الانتقالات | عرض غير مسبوق لإنريكي من باريس سان جيرمان، وقرار جديد من برشلونة بشأن صفقة مارك جيهي

Getty Images Sport
مانشستر يونايتد يؤجل رحيل زيركسي!
قررت إدارة مانشستر يونايتد تأجيل حسم مصير المهاجم جوشوا زيركسي خلال سوق الانتقالات الشتوية، في ظل قلة مشاركاته هذا الموسم ووجود منافسة قوية في الخط الهجومي.
المهاجم الهولندي البالغ من العمر 23 عامًا شارك في 11 مباراة بجميع المسابقات، منها 4 فقط كأساسي، وسجل هدفًا وحيدًا كان أمام كريستال بالاس مطلع ديسمبر. ويفضّل المدرب روبين أموريم الاعتماد على الثنائي بينجامين شيشكو وماتيوس كونيا في مركز المهاجم الصريح.
ووفقًا لشبكة ESPN، فإن يونايتد سيؤجل قرار بيعه حتى المراحل الأخيرة من يناير، خاصة مع غياب عدد من اللاعبين المهمين مثل برايان مبويمو وأماد ديالو لمشاركتهم في كأس أمم إفريقيا، إضافة إلى إصابة القائد برونو فيرنانديش وابتعاد كوبي ماينو لفترة غير محددة.
ومع تقلّص الخيارات الهجومية، قد يمنح أموريم فرصًا أكبر لزيركسي خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن المدرب اضطر مؤخرًا للاستعانة بلاعبين من الأكاديمية في الخسارة أمام أستون فيلا.
وتشير التقارير إلى اهتمام كل من روما ووست هام بالتعاقد مع زيركسي مقابل نحو 30.5 مليون جنيه إسترليني، في حين تراجع ميلان عن ضمه بعد اقترابه من التوقيع مع المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج.
قرار جديد من برشلونة بشأن صفقة مارك جيهي
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي برشلونة قرر تخفيف اهتمامه بضم مارك جيهي، مدافع كريستال بالاس، بعد إجراء محادثات أولية بشأن صفقة محتملة.
المدافع الإنجليزي، الذي ينتهي عقده مع بالاس في الصيف المقبل، يحظى بتقدير كبير داخل النادي الكتالوني، لكن مطالبه المالية المرتفعة دفعت برشلونة إلى التراجع عن المفاوضات في الوقت الحالي.
ويواصل برشلونة البحث عن مدافع جديد لتدعيم الخط الخلفي، إلا أن الوضع الاقتصادي للنادي يجبره على دراسة كل صفقة بعناية قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.
حقيقة تحرك مانشستر يونايتد لضم جالاجر
أفادت صحيفة ديلي ميل أن نادي مانشستر يونايتد لم يجرِ بعد أي مفاوضات مع اللاعب كونور جالاجر بشأن انتقال محتمل إلى أولد ترافورد.
اللاعب، الذي يلعب في صفوف أتلتيكو مدريد، يُعد أحد أهداف المدرب روبين أموريم لتعزيز خط الوسط، إلا أن إدارة النادي الإسباني تُفضل بيعه مقابل نحو 35 مليون جنيه إسترليني بدلًا من السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة.
ولا يزال مانشستر يونايتد يدرس خياراته في السوق الشتوية وسط رغبة في تدعيم الوسط بلاعب يمتلك طاقة كبيرة وقدرة على الضغط، وهي المواصفات التي يتمتع بها جالاجر.
برشلونة يُنافس أتلتيكو مدريد على سينيسي
أفاد موقع TeamTalk أن عملاقي الدوري الإسباني برشلونة وأتلتيكو مدريد يستعدان للدخول في صراع للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، الذي من المتوقع أن يغادر نادي بورنموث في عام 2026.
كلا الناديين يسعيان لتعزيز خط الدفاع، ويأملان في إقناع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بالرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز والانضمام إلى الليجا، خاصة في ظل تألقه اللافت مع بورنموث خلال المواسم الأخيرة.
قاهر برشلونة ينفصل أخيرًا عن ميلان
أنهى المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي عقده رسميًا مع ميلان الإيطالي، ليصبح لاعبًا حرًا يمكنه التوقيع مع أي نادٍ جديد مع فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير، وفقًا لتقارير من سكاي سبورت إيطاليا ولا جازيتا ديلو سبورت.
أوريجي، الذي انضم إلى ميلان صيف 2022 بعد نهاية عقده مع ليفربول، فشل في ترك أي بصمة حقيقية، حيث خاض 36 مباراة فقط وسجل هدفين خلال موسمين، قبل أن يعار إلى نوتنجهام فورست دون نجاح يُذكر. وبعد عودته إلى ميلان الصيف الماضي، تم استبعاده تمامًا من الفريق الأول وتدريبه بشكل منفصل، رغم تقاضيه راتبًا يقدر بـ 4 ملايين يورو سنويًا.
رحيل أوريجي يُنهي واحدة من أسوأ الصفقات في تاريخ ميلان الحديث، لكنه يفتح أمامه فرصة جديدة لإنعاش مسيرته المتعثرة منذ مغادرته إنجلترا.
ورغم تراجع مستواه في السنوات الأخيرة، يظل أوريجي أيقونة خالدة في تاريخ ليفربول، إذ اشتهر بأهدافه الحاسمة تحت قيادة يورجن كلوب، أبرزها هدفه في الدقيقة 96 أمام إيفرتون عام 2018، وثنائيته التاريخية ضد برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال 2019، إضافة إلى هدفه في نهائي مدريد أمام توتنهام الذي منح "الريدز" لقبهم الأوروبي السادس.
عرض غير مسبوق لإنريكي من باريس سان جيرمان
يُقال إن نادي باريس سان جيرمان يدرس عرض عقد غير مسبوق للمدرب لويس إنريكي. عُيّن الإسباني في 2023 ليخلف كريستوف جالتيه، وقد ورث ناديًا تميز لفترة طويلة بالهيمنة المحلية لكنه كان يعاني من الإحباط الأوروبي. بعد أقل من عامين، لم يعد سان جيرمان يسعى لتسجيل التاريخ فحسب، بل أصبح يعيشه بالفعل، إذ تُوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وكذلك كأس القارات هذا الموسم.
مع انتهاء عقد إنريكي الحالي في 2027، يسعى سان جيرمان لتأمين مستقبله. بحسب صحيفة آس الإسبانية، يدرس النادي فكرة عرض عقد مدى الحياة، وهو أمر غير مسبوق على مستوى كرة القدم الأوروبية. يُنظر لإنريكي ليس فقط كمدرب، بل كركيزة أساسية لهوية النادي المستقبلية، قادر على تحقيق النجاح المستدام وليس فقط الفوز المؤقت.
يعلم سان جيرمان أن الحفاظ على النجاح يجذب الاهتمام، لذلك يجب عليه الآن العمل على تجديد عقود نجومه لضمان بقائهم محميين من عروض الأندية الأخرى في المستقبل.
