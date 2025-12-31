أخبار الانتقالات | 100 مليون يورو من توتنهام لنجم الدوري الألماني، وريال مدريد يستقر على هدفه الدفاعي

وضع مانشستر يونايتد لاعب وسط نوتنجهام فورست والمنتخب الإنجليزي إليوت أندرسون على رأس قائمة أهدافه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل اقتراب مانشستر سيتي من الفوز بصفقة أنطوان سيمينيو. ويُعد أندرسون أحد ثمانية لاعبين في مركز الوسط الدفاعي يراقبهم النادي بسبب الغموض حول مستقبل كوبي ماينو ومعاناة مانويل أوجارتي.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن يونايتد يعتبر أندرسون التعاقد المثالي لتعزيز خط الوسط، إلا أن فورست لن يسمح برحيله قبل نهاية الموسم، خاصة مع صراعه على البقاء وفرصه في التقدم بالدوري الأوروبي. اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مرشح ليكون شريك ديكلان رايس في وسط ميدان إنجلترا خلال كأس العالم المقبلة، ما يزيد من قيمته السوقية.

يونايتد ما زال مهتمًا بأسماء أخرى مثل كارلوس باليبا (برايتون)، كونور جالاجر (أتلتيكو مدريد)، وآدم وارتون (كريستال بالاس)، إلى جانب تايلر آدامز وجواو جوميش.

التقارير تشير أيضًا إلى أن رحيل ماينو بنظام الإعارة سيتوقف على ضم بديل أولًا، بينما يُتوقع مغادرة كاسيميرو وهاري ماجواير في الصيف المقبل مع نهاية عقديهما.