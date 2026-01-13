أخبار الانتقالات | حقيقة قطع إعارة إندريك بعد رحيل ألونسو، والنصر يلغي صفقة انتقال بينتو إلى جنوى

ذكرت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أن مهاجم أستون فيلا الهولندي دونييل مالين بات قريبًا من الانتقال إلى الدوري الإيطالي، حيث توصل نادي روما لاتفاق يقضي بالحصول على اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي.

ورغم معاناة أستون فيلا من نقص الخيارات الهجومية في مركز المهاجم الصريح، واعتماده بشكل كبير على أولي واتكينز في الخط الأمامي، فإن النادي يبدو مستعدًا للسماح لمالين بالمغادرة وخوض تجربة جديدة في الكالتشيو، في صفقة ينتظر أن تعزز القوة الهجومية لروما خلال الفترة المقبلة.