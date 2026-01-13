Getty
أخبار الانتقالات | حقيقة قطع إعارة إندريك بعد رحيل ألونسو، والنصر يلغي صفقة انتقال بينتو إلى جنوى
روما يتوصل لاتفاق لضم مهاجم أستون فيلا
ذكرت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا” أن مهاجم أستون فيلا الهولندي دونييل مالين بات قريبًا من الانتقال إلى الدوري الإيطالي، حيث توصل نادي روما لاتفاق يقضي بالحصول على اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي.
ورغم معاناة أستون فيلا من نقص الخيارات الهجومية في مركز المهاجم الصريح، واعتماده بشكل كبير على أولي واتكينز في الخط الأمامي، فإن النادي يبدو مستعدًا للسماح لمالين بالمغادرة وخوض تجربة جديدة في الكالتشيو، في صفقة ينتظر أن تعزز القوة الهجومية لروما خلال الفترة المقبلة.
بايرن ميونخ لا يستسلم في سباق مارك جيهي
أفادت شبكة سكاي ألمانيا أن نادي بايرن ميونخ لا يزال في سباق التعاقد مع مدافع كريستال بالاس مارك جيهي، رغم ارتباط اللاعب بقوة بالانتقال إلى مانشستر سيتي وليفربول، في ظل اقتراب عقده من نهايته مع ناديه اللندني.
وبحسب التقرير، فإن صفقة الانتقال قد تُحسم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير مقابل رسوم مالية، ما يعني أن اللاعب قد لا يصل إلى مرحلة الانتقال المجاني.
ويواصل بايرن ميونخ إبداء ثقته في قدرته على إقناع المدافع الدولي الإنجليزي بالانضمام إلى صفوفه، واللعب إلى جانب مواطنه هاري كين في ملعب أليانز أرينا.
حقيقة قطع إعارة إندريك بعد رحيل ألونسو
ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يمتلك بندًا يتيح له استعادة لاعبه إندريك من نادي أولمبيك ليون قبل الموعد المحدد، إلا أن النادي الإسباني لا يخطط لتفعيل هذا البند حاليًا بعد رحيل تشابي ألونسو، كما أفاد الصحفي فابريتسيو رومانو.
وينص البند على أن أحقية الاستعادة صالحة فقط حتى 20 يناير، لكن ريال مدريد يشعر برضا كبير عن بداية اللاعب مع ليون، كما أن اللاعب نفسه سعيد بتجربته هناك خاصة بعد تسجيله هدفه الأول مع الفريق الفرنسي.
ديومايندي يحلم باللعب في ليفربول
ذكرت صحيفة بيلد الألمانية عبر Sport Witness أن جناح نادي لايبزيج الشاب يان ديومايندي (19 عامًا) يحلم باللعب يومًا ما في صفوف ليفربول. اللاعب ارتبط مؤخرًا باهتمام كل من ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي.
ديومايندي قال في حديث عبر “تيك توك” “أريد اللعب لليفربول. أنا مشجع كبير للنادي، ووالدي يحلم برؤيتي ألعب في آنفيلد!”
ويعد اللاعب أحد المواهب البارزة في الدوري الألماني، وسط متابعة من كبار أندية أوروبا لمستقبله.
لنصر يلغي صفقة بينتو بعد إيقاف العقيدي
أفادت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي أبلغ نادي جنوى الإيطالي بإلغاء صفقة انتقال الحارس بينتو على سبيل الإعارة، رغم التوصل لاتفاق مبدئي بين الطرفين في وقت سابق اليوم.
وجاء قرار النصر بعد طرد حارس الفريق الأساسي نواف العقيدي خلال مواجهة الهلال ووجود احتمالات لإيقافه لأكثر من مباراة واحدة، ما جعل النادي السعودي يعيد حساباته ويقرر الاحتفاظ بخياراته في مركز حراسة المرمى وعدم المضي قدمًا في الصفقة.
وبذلك تتوقف مفاوضات انتقال بينتو رسميًا، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات القادمة داخل النادي السعودي.
مدافع ريال مدريد السابق يجذب اهتمام عمالقة الدوري الإنجليزي
ذكر موقع Caught Offside أن مدافع نادي كومو الإيطالي جاكوبو رامون (21 عامًا) أصبح هدفًا بارزًا لعدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى رأسها تشيلسي وليفربول وتوتنهام. ومنذ انتقاله من ريال مدريد الصيف الماضي، نجح المدافع الإسباني في لفت انتباه كشافين بفضل قدراته الفنية العالية وثقته الكبيرة في اللعب خلال منافسات الدوري الإيطالي.
إلا أن الصفقة تبدو معقدة بسبب بنود صارمة في عقد اللاعب؛ إذ يحتفظ ريال مدريد بحق استعادة اللاعب مقابل 8 ملايين يورو، إضافة إلى 50% نسبة من أي بيع مستقبلي. وهو ما يعني أن الأندية الإنجليزية ستكون مطالبة بدفع مبالغ أكبر لإقناع نادي كومو والنادي الملكي معًا بالموافقة على رحيله.
تيمو فيرنر يُغادر أوروبا!
توصل نادي سان خوسيه الأمريكي لاتفاق نهائي للتعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر لبدء تجربة جديدة في الدوري الأمريكي.
وسيغادر فيرنر فريقه لايبزيج خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لتوقيع العقود رسميًا، بعد التوصل لاتفاق شفهي اليوم، وفقًا لما أورده الصحفي توم بوجرت.
الصفقة ستكون انتقالًا دائمًا، وليست إعارة، ليبدأ بذلك فيرنر فصلًا جديدًا في مسيرته بعيدًا عن أوروبا.
الدفاع أولوية ليفربول في الميركاتو الشتوي
ذكرت صحيفة ذا أتلتيك أن ليفربول سيجعل التعاقد مع قلب دفاع جديد أولوية قصوى في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع ارتباط قوي باسم نجم كريستال بالاس مارك جيهي ضمن أهم الأهداف المحتملة.
ويأتي ذلك في ظل تعثر مفاوضات التجديد مع الفرنسي إبراهيم كوناتي، الذي يتجه نحو نهاية عقده واقترابه من أن يصبح لاعبًا حرًا، إضافة إلى أن عقدي فيرجيل فان دايك وجو جوميز ممتدان فقط حتى عام 2027، ما يدفع النادي للتحرك مبكرًا لتعزيز الخط الخلفي وضمان الاستقرار الدفاعي على المدى البعيد.
توتنهام يُقرصن صفقة نجم أتلتيكو مدريد!
بعد ساعات فقط من تأكيد فابريتسيو رومانو أن أستون فيلا هو الأقرب لضم كونورجالاجر من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، كشف الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين أن توتنهام بات الآن المرشح الأقوى لحسم الصفقة.
وفي التفاصيل ذاتها، أكد أورنستين أن توتنهام يقترب من التوصل لاتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد بعدما قدم عرضًا رسميًا بقيمة 40 مليون يورو، مشيرًا إلى أن النادي الإسباني يتجه لقبول العرض، وأن اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 25 عامًا يرحب بالانتقال إلى السبيرز.
وبعدها أكد رومانو أن توتنهام حجز بالفعل الفحص الطبي للاعب خلال هذا الأسبوع، مع اتفاق على عقد يمتد حتى يونيو 2031 وبقيمة انتقال تبلغ 40 مليون يورو.
