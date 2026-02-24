أخبار الانتقالات | كشف مصير كاسيميرو ومانشستر يونايتد يعاند برشلونة.. وصفقة جديدة لجوارديولا!

أكدت صحيفة ذا تيليجراف البريطانية أن النجم البرازيلي كاسيميرو يخطط للانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين عقب رحيله عن مانشستر يونايتد في الصيف القادم.

وقد شوهد اللاعب مؤخراً يقضي عطلته في مدينة ميامي مما عزز من أنباء اقترابه من الانتقال إلى أحد أندية تلك المنطقة بعد مسيرة طويلة وناجحة في الملاعب الأوروبية.