أخبار الانتقالات | تأكد عودة نجم ريال مدريد.. وهاري كين مطلوب في دوري روشن السعودي وعرض أمريكي لليفاندوفسكي!
تحركات سعودية لضم هاري كين
أكدت صحيفة كيكر الألمانية أن أندية الدوري السعودي للمحترفين تستعد لتقديم عروض ضخمة من أجل التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين.
وأوضح التقرير أن الشرط الجزائي في عقد هاري كين مع بايرن ميونخ ينتهي بنهاية شهر فبراير الجاري مما يحفز الأندية السعودية على استغلال هذه الفرصة.
ورغم محاولات النادي الألماني لتمديد عقد اللاعب إلا أن الإغراءات المالية الكبيرة قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبله.
عرض أمريكي لضم روبرت ليفاندوفسكي
أفادت صحيفة سبورت الإسبانية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تلقى عرضاً رسمياً من نادي شيكاغو فاير الأمريكي للانتقال إلى صفوفه بعقد يمتد لعامين.
وينتهي عقد اللاعب مع نادي برشلونة بنهاية الموسم الحالي مما يعزز من احتمالات رحيله عن الدوري الإسباني لخوض تجربة احترافية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل عدم وجود مؤشرات واضحة على التجديد.
ريال مدريد يراقب موقف رودري
إدارة نادي ريال مدريد بدأت في تكثيف اهتمامها بلاعب الوسط الإسباني رودري نجم نادي مانشستر سيتي بحسب صحيفة سبورت.
ويسعى النادي الملكي لضم رودري ليكون الركيزة الأساسية في خط وسط الفريق خلال السنوات المقبلة خاصة في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب.
مطالب مالية تعطل مفاوضات دوشان فلاهوفيتش
ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن المفاوضات بين نادي ميلان والمهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش واجهت عقبة كبيرة تتعلق بالراتب السنوي.
وقدم نادي ميلان عرضاً براتب يبلغ ستة ملايين يورو سنوياً إلا أن وكيل أعمال اللاعب يطالب بمبلغ يقترب من عشرة ملايين يورو لإتمام عملية الانتقال من نادي يوفنتوس.
تشيلسي يتقدم في سباق ضم جوليان ألفاريز
أصبح تشيلسي في موقع متقدم للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز متفوقاً على نادي آرسنال بحسب تيم تووك.
ويسعى النادي اللندني لتعزيز قدراته الهجومية عبر ضم نجم نادي أتلتيكو مدريد الذي يحظى باهتمام واسع من كبار الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لتعويض العجز التهديفي للفريق.
تأكيد عودة إندريك إلى ريال مدريد
نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن وكيل أعمال اللاعب إندريك قوله إن المهاجم الشاب سيعود إلى صفوف نادي ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري فور انتهاء فترة إعارته مع نادي ليون الفرنسي.
وشدد الوكيل على أن القرار قد اتخذ بالفعل وأن إندريك سيكون جزءاً من قائمة الفريق الملكي في الموسم الجديد ولن يتم تمديد إعارته أو بيعه.
