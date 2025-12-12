أخبار الانتقالات | ليفربول يُسرع صفقة بديل صلاح والسعودية تظهر كفرصة محتملة لجرينوود

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، استعدادته للتعاقد مع البديل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، ومن المتوقع أن يتحرك نحو أنطوان سيمينيو جناح نادي بورنموث.

صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إن الريدز سيدخلون السوق مجددًا للتعامل مع الوضع الحالي، ويعتبر اللاعب الغاني على رأس أولوياته في صفقة تصل قيمتها 65 مليون جنيه استرليني.

ليفربول سيحاول تسريع الصفقة بأقصى شكل ممكن فور بدء سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم، تحسبًا لأي محاولات أخرى للانقضاض على اللاعب، خاصة وأن توتنهام مهتم أيضًا بالحصول على خدماته.