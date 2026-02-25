أخبار الانتقالات | باستوني يحسم موقفه من برشلونة وليفربول ينافس ريال مدريد على نجم يوفنتوس وحقيقة رحيل الركراكي

أبدى أليساندرو باستوني مدافع نادي إنتر الإيطالي، رغبته في تجديد عقده، وسط الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول الاهتمام بضمه خاصة من برشلونة.

النادي الكتالوني يعتبر من أشد المعجبين باللاعب، ويؤمن بأنه يستطيع تعزيز دفاع الفريق، نظرًا لقدرته على بناء اللعب من الخلف والمساهمة في الهجمات.

ولكن صحيفة "سبورت" الإسبانية بعد ما قاله الصحفي "ماتيو موريتو" وصفت الأمر بـ"الحلم المستحيل"، لأن باستوني يفضل البقاء في إنتر لفترة طويلة ولا يريد مغادرة النادي.