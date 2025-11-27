أخبار الانتقالات | وكيل فينيسيوس يحدد موقفه من السعودية .. وباريس سان جيرمان يستهدف نجم برشلونة ويُزاحم ريال مدريد!

بدأ نادي برشلونة في رسم ملامح مشروعه المستقبلي، عبر البحث عن عناصر شابة قادرة على تشكيل نواة الفريق في السنوات المقبلة، ويبرز في مقدمة الأسماء المطروحة داخل النادي الألماني الشاب أسان ويدراوجو، لاعب وسط نادي لايبزيج.

ويدراوجو، صاحب الـ19 عامًا، بات أحد أبرز اكتشافات الموسم في البوندسليجا، بعد أن قدّم انطلاقة لافتة جذب بها اهتمام كبار الأندية الأوروبية، وفي مقدمتهم برشلونة الذي يراقب تطور اللاعب باهتمام شديد.

وبحسب تقارير صحيفة بيلد الألمانية، فقد أرسل برشلونة كشافين خصيصًا لمتابعة اللاعب عن قرب، في خطوة تأتي ضمن سياسة النادي الهادفة لتحضير الصفقات المستقبلية دون الدخول في التزامات مالية فورية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الدقيق الذي يمر به النادي الكتالوني حاليًا.

التقارير الواردة من ألمانيا تشير إلى أن قيمة اللاعب قد تصل إلى نحو 100 مليون يورو، مع دخول عدة أندية كبرى في سباق مبكر لخطف الموهبة الصاعدة؛ إذ يظهر مانشستر يونايتد وتشيلسي كأبرز المهتمين، بينما وضع أرسنال اللاعب تحت المتابعة المباشرة بإرسال أحد كشافيه مؤخرًا.

ويدراوجو كان قد خرج سابقًا من حسابات بايرن ميونخ، لكن تألقه السريع مع لايبزيج أعاد تسليط الأضواء عليه بشكل أكبر، ليصبح أحد أكثر لاعبي الوسط المطلوبين في أوروبا.

وخلال الموسم الحالي، شارك الشاب الألماني في 12 مباراة قدم خلالها 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة، مع تأثير واضح في خلق الإيقاع داخل وسط الملعب وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير.