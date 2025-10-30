(C)Getty Images
أخبار الانتقالات | ريال مدريد يفرض شروطه المالية لرحيل إندريك ومدافع إكوادوري لإنقاذ ليفربول في يناير
الشرط الرئيسي لرحيل إندريك
قال موقع "تيم توك" الإنجليزي، إن ريال مدريد وافق على السماح للاعبه إندريك بالرحيل في صفقة إعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولكن بشرط أن يوافق النادي الذي سينضم له على تحمل راتبه بالكامل.
ويضاف إلى ذلك أيضًا قيمة مالية مقابل الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة، وسط اهتمام كبير من أستون فيلا وبرايتون ووست هام على ضمه.
ويأتي هذا الاهتمام، وسط رغبة من شتوتجارت وبعض الأندية الألمانية الأخرى في التعاقد مع اللاعب بشكل مؤقت، لمنحه فرصة اللعب بانتظام قبل كأس العالم 2026.
توتنهام ينافس بايرن على مهاجم يوفنتوس
قالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إن توتنهام يستعد لمنافسة بايرن ميونخ على ضم جوناثان ديفيد المنضم حديثًا لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.
وأوضحت أن هبوط مستوى ديفيد وتسجيله هدفًا وحيدًا في 10 مباريات، جعل الطريق ممهدًا أمامه للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
كواليس رفض ميسي للسعودية
كشف عبدالله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد، عن كواليس مثيرة وراء رفض المملكة العربية السعودية، لرغبة الأسطورة ليونيل ميسي، خلال الصيف الماضي.
وأكد حماد على أن ميسي كانت لديه الرغبة الكاملة في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، ولكن تم رفض رغبته.
قال حماد خلال بودكاست "سقراط" عبر منصة "ثمانية": "كانت هناك خطة لأن يكون ميسي موجود مع أكاديمية مهد في الأكاديميات السنية بالمملكة".
وواصل: "خلال صيف 2025، كان هناك رغبة من جانب النجم الأرجنتيني بالانضمام لدوري روشن، استعدادًا لكأس العالم 2026، في ظل فترة توقف الدوري الأمريكي لمدة 4 شهور".
وتابع: "كانت هناك رغبة من ميسي وتواصل معي للانضمام إلى الدوري السعودي، وهذا حدث مع بيكهام أيضًا مع لوس أنجلوس جالاكسي، حينما ذهب إلى ميلان الإيطالي مع توقف الدوري في أمريكا".
عبد الله حماد استطرد قائلًا: "كان هناك ضغط من الأرجنتيني للتواجد في الملعب، وضعت هذا الأمر أمام وزير الرياضة ولكنه رفض، لأن الدوري السعودي لن يكون محطة لإعداد ميسي لكأس العالم".
وكشف عبد الله الحماد عن الفارق بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بواقع التعامل مع الثنائي بشكل مباشر.
الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد أنهى حديثه قائلًا: "ميسي كان لديه رغبة لضم زملائه السابقين في برشلونة، ولكن كريستيانو رونالدو يأخذ الأمر كتحدي وبلد جديد وبلد جديدة".
وكان ميسي قد أعاد التأكيد على ارتباطه بنادي إنتر ميامي الأمريكي بعد أن أعلن رسميًا تمديد عقده حتى عام 2028، ليواصل بذلك رحلته في الملاعب الأمريكية التي بدأها قبل عامين وسط نجاحات جماهيرية وإعلامية ضخمة.
وكان عقد ميسي الحالي ينتهي في ديسمبر المقبل، لكن قائد منتخب الأرجنتين وبطل العالم 2022 فضّل الاستمرار مع الفريق الذي منحه بيئة مثالية تجمع بين التحدي الكروي والراحة الحياتية في مدينة ميامي، التي باتت رمزًا لمسيرته الجديدة بعد سنوات المجد في برشلونة وتجربته القصيرة في باريس سان جيرمان.
ويُجسد هذا التمديد رغبة ميسي الصادقة في مواصلة العطاء والتنافس، رغم بلوغه سن الـ38، إذ يطمح إلى قيادة إنتر ميامي نحو تحقيق أول لقب كبير في تاريخه، بعدما أصبح الفريق ضمن أبرز المرشحين للتتويج بالدوري الأمريكي بفضل تأثير “البرغوث” الهائل داخل وخارج الملعب.
تجديد ميسي حتى 2028 لا يُعد مجرد اتفاق تعاقدي، بل هو شراكة استراتيجية بين نجم أسطوري ونادٍ يسعى لترسيخ مكانته العالمية. فالقيمة الرمزية والرياضية والاقتصادية لهذا العقد تعكس أن ميسي لا يزال متعطشًا للإنجازات، وأن قصته مع كرة القدم لم تكتب فصلها الأخير بعد.
رقم ضخم لبيع لاعب نوتنجهام
قال الصحفي الألماني "فلوريان بليتنبرج" إن نوتنجهام فورست يدرك جيدًا الاهتمام المتزايد بالتعاقد مع لاعبه إليوت أندرسون من مانشستر يونايتد ونيوكاسل.
وأشار إلى أن نوتنجهام لا يمانع التخلي عن اللاعب، ولكن بقيمة مالية لا تقل عن 120 مليون جنيه استرليني، وهي المطالب التي ستعقد أي صفقة محتملة.
ليفربول يريد مدافع كلوب بروج
يسعى نادي ليفربول الإنجليزي لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط معاناة لفريق المدرب آرني سلوت.
موقع "Bolavip" قال إن الريدز يريدون التعاقد مع جويل أوردونيز مدافع نادي كلوب بروج البلجيكي في يناير القادم، لصعوبة ضم مارك جيهي لاعب كريستال بالاس.
وأشار إلى أن قيمة المدافع الإكوادوري ستصل إلى 40 مليون يورو، وهي القيمة التي لا يمانع ليفربول دفعها مع منح اللاعب راتبًا ضخمًا.
إنتر ميامي يفتح أبوابه أمام نيمار
كشف موقع "Sports Illustrated" عن وجود رغبة قوية من إنتر ميامي للجمع بين ليونيل ميسي ونيمار في فريق واحد بأقرب وقت ممكن.
نيمار ينتهي عقده مع سانتوس في ديسمبر القادم، وسيصبح بعدها لاعبًا حرًا، ومن المتوقع أن يدرس النادي الأمريكي صفقة قدومه خلال الأسابيع القليلة القادمة.
باكيتا ينفي الرحيل
علق لوكاس باكيتا لاعب وسط وست هام، على الأنباء التي نشرتها صحيفة "تايمز" البريطانية الفترة الأخيرة، حول رغبته في مغادرة الهامرز في يناير، وسط اهتمام من فلامنجو بضمه.
اللاعب لجأ إلى حسابه على موقع "إكس" لنشر صورة له بقميص وست هام مع طفليه، بملعب لندن، وذلك بعد ساعة واحدة فقط من تقرير "تايمز" في إشارة واضحة على عدم رغبته في مغادرة النادي.
إعلان