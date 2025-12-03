أخبار الانتقالات | كومباني يرد على شائعات خلافته لجوارديولا، وموقف جديد من تشيلسي بشأن نجم ميلان

ذكرت تقارير إنجليزية أن ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي السابق، طُلب منه أن يكون على أهبة الاستعداد لتلقي مكالمة من إدارة النادي، في ظل تزايد الغموض حول مستقبل المدرب الهولندي آرني سلوت داخل ملعب أنفيلد.

يأتي ذلك بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال، إذ فاز ليفربول في مباراتين فقط من آخر خمس مواجهات له في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليهبط إلى المركز الثامن بفارق تسع نقاط عن المتصدر آرسنال. ورغم الفوز الأخير على وست هام الذي أنهى سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، إلا أن الشكوك ما زالت تحوم حول قدرة سلوت على تصحيح المسار.

المدافع الإنجليزي السابق ريو فيرديناند كشف عبر قناته على “يوتيوب” أنه تحدث مؤخرًا مع جيرارد قائلًا له “قلت له أثناء تناولنا الطعام: عليك أن تُبقي أدواتك جاهزة يا صديقي، فقد تتلقى مكالمة لتعود كمدرب مؤقت. أشعر أن الضغط الجماهيري قد يدفع الإدارة لاتخاذ قرار، وفي مثل هذا الموقف سيكون جيرارد، أسطورة النادي، الخيار المثالي لتهدئة الأوضاع.”