أخبار الانتقالات | جوارديولا يُعلق على مستقبل لاعب السيتي المعار، وكييزا يُشعل صراعًا ثلاثيًا إيطاليًا لضمه
فابيو سيلفا يُفكر بالرحيل عن دورتموند
يبدو أن المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا، المنضم حديثًا إلى بوروسيا دورتموند خلال الصيف الماضي، يفكر بالفعل في رحيل مفاجئ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد معاناته من قلة دقائق اللعب تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش.
وبحسب تقرير من سكاي ألمانيا، فإن سيلفا يشعر بإحباط متزايد بسبب دوره الهامشي في الفريق، إذ خاض ما يزيد قليلًا عن 100 دقيقة فقط في الدوري الألماني منذ انضمامه قادمًا من وولفرهامبتون في أغسطس الماضي، ما أثار قلقه من احتمال فقدان مكانه في قائمة البرتغال لكأس العالم 2026.
ورغم عدم وجود محادثات رسمية مع إدارة النادي حتى الآن، تشير المصادر إلى أن معسكر اللاعب بدأ في دراسة خيارات الرحيل في ظل تزايد شعوره بعدم الرضا عن وضعه الحالي في الفريق الأصفر والأسود.
صراع الكبار يشتد .. كييزا يقترب من العودة إلى إيطاليا
يبدو أن تجربة فيديريكو كييزا مع ليفربول تقترب من نقطة الانفصال، في ظل اهتمام كبار الدوري الإيطالي، وهم إنتر وميلان وروما، بضم الجناح الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة مع استمرار معاناته من قلة دقائق اللعب تحت قيادة المدرب آرني سلوت.
ورغم تذبذب مستوى ليفربول وتزايد الضغوط الجماهيرية، إلا أن كييزا لم يشارك أساسيًا في أي مباراة بالدوري الإنجليزي حتى الآن، ما زاد من حدة التكهنات حول عودته السريعة إلى الكالتشيو.
وبحسب موقع TuttoJuve الإيطالي، فقد أجرت عدة أندية من الدوري الإيطالي بالفعل اتصالات مع إدارة ليفربول وممثلي اللاعب تمهيدًا لبحث الصفقة في يناير، ويُعد كل من إنتر وميلان أبرز المرشحين لضم الجناح، إذ يرى كلا الناديين في كييزا خيارًا مثاليًا لتعزيز القوة الهجومية فورًا.
كما أبدى روما اهتمامه هو الآخر باللاعب، لتتسع بذلك قائمة الأندية المحتملة التي قد تشكل وجهته القادمة، في ظل بحث كييزا عن فرصة لعب منتظمة ودور واضح داخل الفريق.
توتنهام يحسم مستقبل مدربه بعد الخسارة القاسية أمام آرسنال
يتمسك نادي توتنهام هوتسبير بمنح مدربه توماس فرانك الوقت الكافي لتحقيق النجاح مع الفريق، رغم الهزيمة القاسية التي تلقاها أمام غريمه آرسنال بنتيجة 4-1 على ملعب الإمارات.
وخسر السبيرز ثلاث مباريات من آخر خمس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتراجعوا إلى المركز التاسع في جدول الترتيب بعد أداء مخيب أمام الجانرز. ومع ذلك، فإن مستقبل المدرب الدنماركي ليس مهددًا في الوقت الحالي.
وبحسب صحيفة ذا تلجراف البريطانية، فإن إدارة توتنهام ترغب في منح فرانك مزيدًا من الوقت لتصحيح المسار، لكنها في الوقت نفسه تبدي قلقها من كثرة التغييرات التي يجريها المدرب في تشكيل الفريق. وتشير التقارير إلى أن عمليات التدوير المتكررة التي يعتمدها فرانك ساهمت في تذبذب الأداء وضعف الإبداع الهجومي خلال الفترة الماضية.
نجم إنتر يعود لدائرة اهتمامات نيوكاسل
يواصل نادي نيوكاسل يونايتد اهتمامه بضم لاعب الوسط الإيطالي دافيدي فراتّيسي من إنتر، في ظل تزايد الأنباء حول احتمال رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وبحسب موقع Sport Witness، فإن نيوكاسل كان قريبًا من التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي، إلا أن بقاء سيموني إنزاجي في منصب المدير الفني حينها حال دون إتمام الصفقة. لكن مع تولي كريستيان كيفو القيادة الفنية وتراجع مشاركة فراتّيسي، عاد الحديث مجددًا عن إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.
وأفاد موقع Tuttomercatoweb بأن فرص اللاعب في المشاركة مع إنتر باتت محدودة بسبب المنافسة القوية مع بيوتر زيلينسكي وبيتر سوشيتش، ما يجعل رحيله في يناير مرجحًا للغاية.
وكان إنتر قد رفض عرض نيوكاسل في الصيف، لكن من المتوقع أن يُعاد فتح المفاوضات خلال عام 2026 إذا استمرت الظروف الحالية على حالها.
جوارديولا يُعلق على مستقبل إيتشيفيري
يواجه اللاعب الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيتشيفيري فترة صعبة خلال إعارته إلى باير ليفركوزن، إذ يعاني من قلة دقائق اللعب ويشعر بإحباط متزايد من وضعه الحالي في ألمانيا.
وعند سؤاله عن سبب عدم مشاركة اللاعب بانتظام، وعن إمكانية استدعائه إلى مانشستر سيتي في يناير، قدّم المدرب بيب جوارديولا ردًا صريحًا، تاركًا مستقبل اللاعب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات وسط تزايد الغموض بشأن وضعه.
وقال جوارديولا "هذا سؤال لوكيل أعماله. نحن دائمًا نرغب في أن يحصل لاعبونا المعارون على الكثير من الدقائق. نحن نُقدّر إيتشيفيري كثيرًا كلاعب كرة قدم، لكن ما يحدث في ليفركوزن لا أعرف تفاصيله، عليكم أن تسألوا هناك. تحدثوا مع وكيله، فهو من يعرف كل شيء".
يُذكر أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا شارك لدقائق محدودة جدًا هذا الموسم، ما يثير التساؤلات حول مستقبله وإمكانية عودته إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
