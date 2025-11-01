أخبار الانتقالات | آرون رامسي يقرر مغادرة المكسيك بعد أزمة "الكلبة" ومدرب عملاق فرنسا يُلمح لضم إندريك

استغل مدرب ليون البرتغالي باولو فونسيكا المؤتمر الصحفي لناديه الجمعة من أجل الرد بشكل مباشر على الشائعات التي ربطت العملاق الفرنسي بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد إندريك في الآونة الأخيرة.

وعن سؤاله، رد فونسيكا ضاحكًا: "لا أحب الحديث عن لاعبين ليسوا هنا، حلم التعاقد مع إندريك؟ أريد ضم لاعبين جيدين بالتأكيد، ولذا أي لاعب بجودة عالية مرحب بوجوده معنا".

وتصطدم طموحات ليون في ضم البرازيلي الشاب بالراتب الضخم الذي يتقاضاه شهريًا ويقارب 300 ألف يورو بحسب "ليكيب"، خصوصًا في ظل معاناة ليون من أزمة مالية أثرت على سوق انتقالاته الصيفي.

وكانت تقارير في إسبانيا قد أشارت إلى تفضيل اللاعب الانضمام إلى فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا ويلعب في أحد الدوريات الكبرى الأوروبية، في ظل استمرار غيابه عن اللعب مع ريال مدريد هذا الموسم.