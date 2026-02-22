أخبار الانتقالات | ثنائي البريميرليج يستهدف نونيز وبايرن ميونخ يتحرك لضم مدافع ليفربول

أوضح "تيم توك" أن توتنهام ونيوكاسل عقدا اجتماعات مؤخرًا مع وسطاء من أجل إبرام صفقة لضم داروين نونيز من الهلال، وأن الفريقان ليسا الوحيدين المهتمين بخدماته، بل هناك يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

وحذف الهلال نونيز من قائمته المحلية في الشتاء الجاري عقب التعاقد مع كريم بنزيما، لتخرج تقارير عن محاولة النادي تسويقه عقب الخروج من الحسابات الخاصة بالدوري وتفضيل ماركوس ليوناردو عليه.