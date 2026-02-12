أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | إدارة العميد تؤمن نفسها ضد "غدر الوافد الجديد" .. وتحديد بديل نجولو كانتي من الدوري الإسباني
تجديد عقد دانيلو بيريرا
أعلن الاتحاد رسميًا اليوم الخميس، تجديد عقد المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، بعدما كان قد دخل الفترة الحرة في عقده في يناير الماضي.
وبموجب العقد الجديد يستمر بيريرا في صفوف النمور، لمدة عام آخر، إذ ينتهي عقده بنهاية موسم 2026-2027.
بيرجفاين يعود أمام الفيحاء
أكدت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للاتحاد، يتجه للاعتماد على الجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين أمام الفيحاء، في المباراة المحدد لها غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
وكان الهولندي قد انتهى من برنامجه العلاجي والتأهيلي مؤخرًا، بعدما غاب عن الست مباريات الأخيرة، نظير الإصابة التي تعرض لها أمام الاتفاق، في الجولة الـ16 من دوري روشن.
الاتحاد يؤمن نفسه من غدر كيلر
توصلت شركة الاتحاد مع المدافع الجديد ستيفان كيلر على قيده في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا للنخبة فقط، دون تسجيله في القائمة المحلية.
وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن إدارة الاتحاد وضعت بندًا في العقد الموقع مع اللاعب الكاميروني، يلزمه بعدم مطالبة النادي قانونيًا، حال عدم مشاركته بعدد من المباريات النظامية.
هذا البند يؤمن الاتحاد أمام لوائح الاتحاد الدولي التي تسمح للاعبين بفسخ عقودهم حال لم تتجاوز مشاركتهم المدة النظامية المعتمدة.
جدير بالذكر أن الاتحاد تعاقد مع كيلر في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من أيل ليماسول القبرصي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر فقط.
شراحيلي جاهز
تخطى أحمد شراحيلي؛ مدافع الاتحاد، الاختبارات الطبية واللياقية، وتأكدت جاهزيته للعودة للمشاركة في المباريات بشكل رسمي.
مدافع العميد كان قد تعرض للإصابة قبل مواجهة النصر، التي أقيمت في السادس من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن، ما تسبب في غيابه عن مواجهة الغرافة بالأمس، ضمن الجولة السابع من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
الاتحاد يختار "بديل" نجولو كانتي من ريال مدريد.. والكشف عن موقف اللاعب!
دخل أحد نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد، ضمن خطط المسؤولين عن الرياضة السعودية؛ وذلك للتعاقد معه بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي القادم "2026".
دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة مع الثورة الرياضية الكبيرة في البلاد، والتي بدأت بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في يناير 2023.
وفي هذا السياق.. أعلن موقع "365Scores"، رغبة السعودية في التعاقد مع النجم الفرنسي إدواردو كامافينجا، متوسط ميدان العملاق الإسباني ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي القادم "2026".
الموقع نقل عن مصدر في نادي ريال مدريد، أن هذه ليست المرة الأولى التي يحظى فيها كامافينجا؛ باهتمام المسؤولين في السعودية، للتعاقد معه.
نظرًا للصعوبات .. رابطة الدوري السعودي تدرس التخلي عن نظرية "عكس المرآة" في جدولة المباريات
تدرس رابطة الدوري السعودي للمحترفين تغيير نظام جدولة مباريات دوري روشن في الموسم المقبل (2026-2027)، بخلاف ما هو معتمد في الوقت الحالي.
رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعتمد مبدأ "عكس المرآة" في جدول المباريات في الوقت الحالي..
هذا المبدأ يعتمد على أن تكون مباريات الدور الثاني مطابقة تمامًا للدور الأول مع تبديل الملاعب فقط.
