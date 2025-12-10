أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة تجديد عقد كريم بنزيما .. مفاجأة فابينيو وشرط التعاقد مع محمد صلاح

حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، فوزًا وديًا كبيرًا على نادي بالم سيتي الإماراتي؛ على هامش المعسكر الإعدادي في مدينة دبي، خلال فترة التوقف الحالية.

وتتوقف المسابقات المحلية في المملكة العربية السعودية حاليًا؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها.

وتألق النجم البرتغالي الشاب روجر فيرنانديز، جناح نادي الاتحاد، في هذه المباراة الودية؛ حيث سجل هدفين، بعد نزوله "بديلًا" في الشوط الثاني.

وإلى جانب ثنائية فيرنانديز.. سجل حامد الغامدي وحسام عوار وماريو ميتاي ومهند الشنقيطي؛ الأربعة أهداف الأخرى للعميد الاتحادي، في شباك بالم سيتي.